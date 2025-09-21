С Запада на Восток - ЕЭАС успешно перестраивает товаропотоки и развивает таможенное сотрудничество

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/581334ca-f0a4-4fc8-bd51-0052ce226fb6/conversions/9e994b77-1a79-42f5-a928-5a7f18e14775-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/581334ca-f0a4-4fc8-bd51-0052ce226fb6/conversions/9e994b77-1a79-42f5-a928-5a7f18e14775-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/581334ca-f0a4-4fc8-bd51-0052ce226fb6/conversions/9e994b77-1a79-42f5-a928-5a7f18e14775-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/581334ca-f0a4-4fc8-bd51-0052ce226fb6/conversions/9e994b77-1a79-42f5-a928-5a7f18e14775-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Взаимный товарооборот внутри ЕАЭС растет. По итогам 2024 года он достиг 97 млрд долларов. В 2025 году ожидается, что показатели превысят планку в 100 млрд долларов.

Как совершенствуется таможенное сотрудничество в рамках ЕАЭС, рассказал член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов в "Актуальном интервью".

"Несмотря на санкции и закрытие границ, товарооборот с третьими странами также растет. Однако сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью, когда идет перераспределение товаропотоков с Запада на Восток. Когда у нас с Евросоюзом были нормальные отношения, он составлял 54 % в товарообороте ЕАЭС, сейчас эта цифра упала до 14 %. Логистика перестраивается на Восток, и важно использовать созданные в Беларуси логистические возможности в интересах всех стран ЕАЭС", - заявил Руслан Давыдов.

Строительство хабов происходит с учетом особенностей новой логистики. Важно уделять внимание пунктам пропуска, так как в ЕАЭС единое таможенное пространство, единый режим торговли товарами с третьими странами. Руслан Давыдов отметил, что внешний контур Евразийского экономического союза должен работать одинаково. Планируется обновление типовых требований к пунктам пропуска.