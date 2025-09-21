3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
С Запада на Восток - ЕЭАС успешно перестраивает товаропотоки и развивает таможенное сотрудничество
Взаимный товарооборот внутри ЕАЭС растет. По итогам 2024 года он достиг 97 млрд долларов. В 2025 году ожидается, что показатели превысят планку в 100 млрд долларов.
Как совершенствуется таможенное сотрудничество в рамках ЕАЭС, рассказал член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов в "Актуальном интервью".
"Несмотря на санкции и закрытие границ, товарооборот с третьими странами также растет. Однако сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью, когда идет перераспределение товаропотоков с Запада на Восток. Когда у нас с Евросоюзом были нормальные отношения, он составлял 54 % в товарообороте ЕАЭС, сейчас эта цифра упала до 14 %. Логистика перестраивается на Восток, и важно использовать созданные в Беларуси логистические возможности в интересах всех стран ЕАЭС", - заявил Руслан Давыдов.
Строительство хабов происходит с учетом особенностей новой логистики. Важно уделять внимание пунктам пропуска, так как в ЕАЭС единое таможенное пространство, единый режим торговли товарами с третьими странами. Руслан Давыдов отметил, что внешний контур Евразийского экономического союза должен работать одинаково. Планируется обновление типовых требований к пунктам пропуска.
Оправдало себя и применение навигационных пломб. "Мы сейчас находимся на финальном этапе по их внедрению. От операторов всех стран уже получено уведомление о готовности к их применению. Беларусь сейчас является лидером по применению пломб", - рассказал член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК.