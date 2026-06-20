В пример он привел историю с Польшей, где очень болезненно восприняли героизацию организаций и лиц, которые не только в Польше, но и во всей Европе воспринимаются очень неоднозначно и даже болезненно. "И особенно это неприятно наблюдать в канун начала Великой Отечественной войны, которая принесла миллионные жертвы и страдания народам Европы. То, что происходит сейчас, это совершенно безответственные действия киевского режима. Эта совершенно непонятная, откровенно хамская риторика, конечно же, не приближает мир и не приближает завершение конфликта", - считает Стив Самарин.