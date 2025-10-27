Сборная Беларуси принимает участие в ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии

Белорусы принимают участие в международных состязаниях среди спасателей. Мужской и женский чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту в 2025 году принимает Саудовская Аравия.

Команды почти из 20 стран соревнуются в скорости, силе, ловкости и командной сплоченности. Забеги будут проходить на футбольном стадионе в сердце Эр-Рияда.

28 октября пройдет первый день состязаний. А 27 октября - день подготовки.

Репетиция забегов перед официальным стартом

Первый день мирового первенства начинается с того, что участники состязаний репетируют забеги перед официальным стартом. Правильно это называется опробование снарядов. Знакомятся со спортивной площадкой, с покрытием беговых дорожек. К слову, этот день дается и на подготовку для судей - обсудить финальные штрихи. Наши спортсмены настраиваются на высокие результаты, сосредоточены на подготовке. И параллельно видим приподнятое настроение камерунцев.