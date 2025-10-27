3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Сборная Беларуси принимает участие в ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии
Белорусы принимают участие в международных состязаниях среди спасателей. Мужской и женский чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту в 2025 году принимает Саудовская Аравия.
Команды почти из 20 стран соревнуются в скорости, силе, ловкости и командной сплоченности. Забеги будут проходить на футбольном стадионе в сердце Эр-Рияда.
28 октября пройдет первый день состязаний. А 27 октября - день подготовки.
Репетиция забегов перед официальным стартом
Первый день мирового первенства начинается с того, что участники состязаний репетируют забеги перед официальным стартом. Правильно это называется опробование снарядов. Знакомятся со спортивной площадкой, с покрытием беговых дорожек. К слову, этот день дается и на подготовку для судей - обсудить финальные штрихи. Наши спортсмены настраиваются на высокие результаты, сосредоточены на подготовке. И параллельно видим приподнятое настроение камерунцев.
На спортивной площадке будет горячо во всех смыслах. Спортсменам придется выступать при 30-градусной жаре и под палящим солнцем (такая температура в Эр-Рияде). 27 октября - жеребьевка и напутствия судейской коллегии.