Сбылась мечта школьницы Карины Мурашко - она получила в подарок от Президента Беларуси семена арбуза

Однажды школьница из Гомельского района Карина Мурашко увидев, как зреет на президентской бахче арбуз, решила последовать примеру главы государства и заняться выращиваем сладкой ягоды. Девятиклассница написала письмо в Администрацию Президента с просьбой помочь ей семенами и… вскоре получила желаемое. Теперь Карина изучает премудрости агронауки, чтобы осенью собранный урожай передать детям-сиротам.

"Я счастлива, у меня ноги дрожат от радости, слезы радости, я в шоке, честно. Я, когда писала письмо, хотела пожелать Александру Григорьевичу крепкого здоровья и самое главное - терпения. И оставаться таким же хорошим и добрым человеком", - эмоционально рассказала ученица Головинской средней школы Гомельского района Карина Мурашко.

Карина не сдерживает эмоций. Мечта сбылась - теперь у нее есть семена арбуза с тех самых президентских грядок.

Чтобы передать девочке подарок, губернатору Гомельской области Ивану Крупко даже пришлось задержаться в Минске после совещания. В своем письме Карина написала, что хотела бы вырастить хороший урожай и потом обязательно поделиться результатами своего труда.

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"В письме школьницы очень хорошие, важные цели - передавать выращенный урожай в одну из школ-интернатов", - отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"В общем, Иван Иванович, у меня уже в руках эти семена. Как мне прокомментировали, они на самом деле на вес золота, потому что семена хорошие, их не так много, именно вот те, что выращиваются на подворье у Президента. Очень попросим передать девчонке со словами благодарности за те пожелания, которые в адрес главы государства она написала", - обратилась Наталья Эйсмонт к председателю Гомельского облисполкома.

Вместе с семенами арбуза Иван Крупко вручил Карине издание "Наш Президент".

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Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Ты уже задумываешься, наверное, о профессии, о развитии в жизни. Поэтому я хочу тебе сегодня подарить книгу "Наш Президент". Здесь собрана вся историческая биография и весь путь Президента, который он уже прошел, и те задачи, которые на новом этапе стоят перед нашей страной".

Для девятиклассницы, которая интересуется историей своей страны, ее развитием на современном этапе, книга представляет исключительную ценность, является источником вдохновения.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Государство создает все условия, чтобы наша молодежь смогла реализовать все свои идеи. Письмом, которое ты написала Президенту, с одной стороны, наверное, ты поразила своих одноклассников, но и с другой стороны, ты показала, что нет ничего невозможного".

Самое время готовить грядки

Выращивать арбузы от главы государства в семье Мурашко решили на своем приусадебном участке. Сейчас самое время подготовить землю и продумать, где какую культуру посадить. В этом Карине помогают родители.

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Юлия Мурашко, мама Карины:

"Эмоции нас переполняют. Это ее идея, которую мы поддержали. Цель поставлена. А теперь да, это наш первый опыт - бахчевые. Будем работать".

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"С учетом нашего географического расположения с утра до вечера будет солнце, мы знаем, что бахчевые любят солнышко, влагу, поэтому таким образом создаются предпосылки к хорошему урожаю", - рассуждает глава семейства Дмитрий Мурашко.

Карина Мурашко, ученица Головинской средней школы Гомельского района:

"Мы с моей мамой усердно трудимся на огороде. Мы высаживаем укроп, базилик, чеснок, лук, картошку. На земле работать несложно. Самое главное - у меня есть интерес и цель".

Арбуз требует особого ухода

Арбуз - культура непростая и требует особого ухода. В белорусском резко континентальном климате выращивать ягоду рекомендуют через рассаду. В мае сажают семечки в горшки, месяц укрывают, следят за поливом. Не нужно торопиться переносить неокрепшие растения в открытый грунт.

Тамара Сидоренко, завотделом Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:

"Днем большие плюсы, а вечером могут быть возвратные морозы даже в мае, поэтому рассадным способом и выращиваем. В июне только выходим в поле. Первое время делаются такие тоннели, укрытие, и где-то с месяц растения еще растут и обязательно на агроволокне должна быть капельница, капельный полив".