Сельский шопинг - чем можно закупиться в деревне

В деревню активно идет бизнес. Помогает поддержка со стороны государства. Благодаря конкуренции ассортимент становится богаче, а цены наоборот идут вниз. Овощи, мясо, кондитерка и даже хозтовары - сегодня все это можно купить и в больших объектах, и в маленьких павильонах, и даже в автолавках. На сельский шопинг отправился корреспондент АТН Антон Малюта.

Появление съемочной группы в небольшом населенном пункте всегда вызывает неподдельный интерес у местных жителей. По уровню ажиотажа телевизионщиков может превзойти разве что приезд автолавки.

Расцвет в поселке Кабушкина пришелся на советские годы, когда рядом работал торфобрикетный завод. Но теперь это обычная деревня, в которой живет меньше 100 человек. Про них не забыли, дважды в неделю привозят свежие продукты по доступным ценам. Местных все устраивает.

А еще автолавка не уедет, пока не обслужит всех желающих. Поэтому час по расписанию может прилично затянуться. И за это время прочувствуешь все прелести погоды.

Какой ассортимент и цены там? Все проверим на себе.

В деревне Приозерная живет 250 человек. И гораздо больше проезжают транзитом из города на дачи. Так почему бы на этом не заработать? Два года назад на месте старого магазина появился современный объект торговли.

Удобно во всем: в способе оплаты, выборе, графике работы. Местные жители не дадут соврать.

Да, оказывается, важно не только что на витрине, но и кто за прилавком. Продавец на селе - он еще немного и психолог, и тайм-менеджер. Знает, что учащиеся колледжа забегут на перемене, а те, кто уже на заслуженном отдыхе, с самого утра. Каждый из них приходит не только за покупками, но и за общением.

В поселке Жемчужный на 4,5 тыс. человек. Для них два магазина: частный и государственный. У них между собой целое соревнование: у кого цены ниже, а качество обслуживания выше. Побеждает всегда покупатель. И теперь ему доступны не только продукты, но и готовые блюда.

Чем больше услуг будет доступно на селе, тем меньше молодых людей уедут в большие города. Государство это понимает и поддерживает торговлю и общепит.