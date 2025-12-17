3.68 BYN
Семеняко об интуиции Президента: в Послании он прогнозирует развитие страны, общества и мира
О приоритетах на ближайшую пятилетку и ожиданиях от главного политического события года сегодня поговорили с гостем студии "Первого информационного", депутатом Палаты представителей Валентином Семеняко.
Послание Президента - это содержательный документ, отметил парламентарий. Глава белорусского государства подходит всегда основательно к изложению своих мыслей, анализу текущей ситуации в стране и за рубежом, анализу геополитических процессов, ставит задачи обществу, госслужащим, руководителям всех уровней.
"Но самое главное для меня лично, я всегда выделяю, - это интуиция нашего Президента, который в Послании прогнозирует развитие страны, общества, мира в целом. Это очень важно. И для меня, я бы сказал, это главный посыл, которого я жду от Послания", - поделился он.
Валентин Семеняко:
"Я представляю регионы, и я "региональщик" по своей сути. В этот раз в Программе социально-экономического развития мы констатируем, что сильные регионы - это сильная страна. Это лозунг нашего развития, и анализ программы говорит о том, что разработчики подошли очень внимательно к тому, чтобы не только провозгласить лозунги, но и проработать механизмы их реализации".
По словам парламентария, есть все основания полагать, что, приняв эту Программу и выполнив ее, в стране смогут решить целый ряд проблем: развитие регионов, агропромышленного комплекса, цифровизация, технологизация всех процессов, туризм и самое главное - развитие человеческого потенциала.
"Человек - это наша основная ценность, не только на конституционном уровне, но и на уровне понимания. У нас нет каких-то глобальных полезных ископаемых, других механизмов создания добавленной стоимости, кроме наших людей, которые умеют трудиться, умеют реагировать на внешние вызовы и создавать свое счастье", - резюмировал депутат.