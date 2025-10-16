3.73 BYN
Семинар для отечественных брендов БелТПП провела в Белтелерадиокомпании
Белорусская торгово-промышленная палата (как организатор семинара) 16 октября собрала профильных специалистов. Среди спикеров зарубежные и белорусские журналисты, медиаэксперты, руководители СМИ и те, кто точно знают, как с помощью грамотно выстроенной информационной кампании можно увеличить узнаваемость продукции на внешнем контуре.
Продвижение национального экспорта
В современных экономических условиях путь белорусских товаров на внешний контур лежит не только через качество, но и через грамотно выстроенные коммуникации. Какова сегодня роль белорусских медиа в формировании имиджа отечественных брендов за рубежом? Это история успеха или все же нераскрытый потенциал? 16 октября об этом подробно говорили на Макаенка, 9.
Здесь, в сердце белорусского медиапространства, в самой большой телевизионной студии страны собралось более 100 человек - это и сами предприятия, и те, кто занимается продвижением продукции на мировые рынки. И их главный вопрос: как с помощью слова и кадра проложить дорогу своему товару к иностранному потребителю.
Ольга Ярмакович, представитель аудиторской компании:
"Прежде всего необходимо рассказывать о том, какие существуют отличительные качественные черты и преимущества у наших белорусских товаров и услуг, об уровне развития нашей финансовой системы, о тех цифровых решениях, которые позволяют нам качественно отличаться на международном рынке".
Организатор семинара - Белорусская торгово-промышленная палата. В таком формате мероприятие проходит впервые и выделяется тем, что его задача не только в том, чтобы просто рассказать о сложном, а разобрать конкретные кейсы и примеры. Темы разные: PR-стратегии, алгоритмы первых шагов в медиа, эффективное использование соцсетей.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Мы ставили цель познакомить ближе менеджеров наших предприятий, наших экспортеров, пресс-секретарей наших предприятий со средствами массовой информации, потому что у нас более тысячи печатных электронных СМИ в стране, а если мы возьмем еще социальные сети, роль которых огромная… Поэтому спасибо вам, вы всегда знакомите с продукцией, которая выпускается, с новинками потребителей знакомите, помогайте найти партнеров".
Особый акцент и на цифровые инструменты (которых теперь немало), ведь надо понимать, что один удачный материал может стать вирусным и обойти весь земной шар, принося те самые заявки от дистрибьютеров.
Сергей Казак, директор по доходам рекламного агентства:
"Я считаю, что интернет и средства массовой информации - это, наверное, ключевой инструмент по выходу на новые рынки. Мы все вместе развиваем белорусский рынок и помогаем белорусским предприятиям и организациям увеличивать свои продажи, потому что маркетинг направлен всегда на увеличение продаж. Многие компании неполноценно используют возможности инструментов digital-маркетинга. Хотелось бы, чтобы они делали это чаще".
Казалось бы, многие белорусские бренды давно не нуждаются в рекламе, спрос на рынках им и так гарантирован. Но это только на первый взгляд, конкуренты тоже не дремлют. Как известно, реклама - двигатель торговли. Тем более доверие и интерес к белорусским СМИ растут, по оценкам специалистов, этот тренд устойчивый.