Семинар для отечественных брендов БелТПП провела в Белтелерадиокомпании

Белорусская торгово-промышленная палата (как организатор семинара) 16 октября собрала профильных специалистов. Среди спикеров зарубежные и белорусские журналисты, медиаэксперты, руководители СМИ и те, кто точно знают, как с помощью грамотно выстроенной информационной кампании можно увеличить узнаваемость продукции на внешнем контуре.

Продвижение национального экспорта

В современных экономических условиях путь белорусских товаров на внешний контур лежит не только через качество, но и через грамотно выстроенные коммуникации. Какова сегодня роль белорусских медиа в формировании имиджа отечественных брендов за рубежом? Это история успеха или все же нераскрытый потенциал? 16 октября об этом подробно говорили на Макаенка, 9.

Люди в студии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d42d2146-5dd4-4e74-8b15-45aaca99daa6/conversions/814428fc-ce6d-4e43-9fba-c5c1f390df58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d42d2146-5dd4-4e74-8b15-45aaca99daa6/conversions/814428fc-ce6d-4e43-9fba-c5c1f390df58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d42d2146-5dd4-4e74-8b15-45aaca99daa6/conversions/814428fc-ce6d-4e43-9fba-c5c1f390df58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d42d2146-5dd4-4e74-8b15-45aaca99daa6/conversions/814428fc-ce6d-4e43-9fba-c5c1f390df58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Здесь, в сердце белорусского медиапространства, в самой большой телевизионной студии страны собралось более 100 человек - это и сами предприятия, и те, кто занимается продвижением продукции на мировые рынки. И их главный вопрос: как с помощью слова и кадра проложить дорогу своему товару к иностранному потребителю.

Ольга Ярмакович, представитель аудиторской компании:

"Прежде всего необходимо рассказывать о том, какие существуют отличительные качественные черты и преимущества у наших белорусских товаров и услуг, об уровне развития нашей финансовой системы, о тех цифровых решениях, которые позволяют нам качественно отличаться на международном рынке".

Организатор семинара - Белорусская торгово-промышленная палата. В таком формате мероприятие проходит впервые и выделяется тем, что его задача не только в том, чтобы просто рассказать о сложном, а разобрать конкретные кейсы и примеры. Темы разные: PR-стратегии, алгоритмы первых шагов в медиа, эффективное использование соцсетей.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb772e8-6417-4cb2-865d-f05df56c7a28/conversions/e21cd0d4-7ba5-4381-8b61-4f6f13e554a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb772e8-6417-4cb2-865d-f05df56c7a28/conversions/e21cd0d4-7ba5-4381-8b61-4f6f13e554a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb772e8-6417-4cb2-865d-f05df56c7a28/conversions/e21cd0d4-7ba5-4381-8b61-4f6f13e554a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb772e8-6417-4cb2-865d-f05df56c7a28/conversions/e21cd0d4-7ba5-4381-8b61-4f6f13e554a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Мы ставили цель познакомить ближе менеджеров наших предприятий, наших экспортеров, пресс-секретарей наших предприятий со средствами массовой информации, потому что у нас более тысячи печатных электронных СМИ в стране, а если мы возьмем еще социальные сети, роль которых огромная… Поэтому спасибо вам, вы всегда знакомите с продукцией, которая выпускается, с новинками потребителей знакомите, помогайте найти партнеров".

Особый акцент и на цифровые инструменты (которых теперь немало), ведь надо понимать, что один удачный материал может стать вирусным и обойти весь земной шар, принося те самые заявки от дистрибьютеров.

Сергей Казак, директор по доходам рекламного агентства:

"Я считаю, что интернет и средства массовой информации - это, наверное, ключевой инструмент по выходу на новые рынки. Мы все вместе развиваем белорусский рынок и помогаем белорусским предприятиям и организациям увеличивать свои продажи, потому что маркетинг направлен всегда на увеличение продаж. Многие компании неполноценно используют возможности инструментов digital-маркетинга. Хотелось бы, чтобы они делали это чаще".

Семинар СМИ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b23b8ad-d3ff-41c4-861f-4fb20bae6c98/conversions/9e6af122-c815-45ff-b423-b366e8055853-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b23b8ad-d3ff-41c4-861f-4fb20bae6c98/conversions/9e6af122-c815-45ff-b423-b366e8055853-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b23b8ad-d3ff-41c4-861f-4fb20bae6c98/conversions/9e6af122-c815-45ff-b423-b366e8055853-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b23b8ad-d3ff-41c4-861f-4fb20bae6c98/conversions/9e6af122-c815-45ff-b423-b366e8055853-xl-___webp_1920.webp 1920w