Сердюк: Религиозная община - это поддержка идеи многодетности

В Беларуси количество многодетных семей увеличилось в два раза. Когда проходят социологические исследования, люди говорят, что семья - это самое важное. Но исследования показывают, что оптимальная цифра детей в семье - два. То есть белорусский менталитет еще не настроен на то, что три и четыре - тоже норма, хотя любой психолог скажет, что это нормальное количество детей, потому что двое считаются малодетностью.

Женщина добавила, что Библию переписать нельзя, ведь там написано, что если Бог хочет человека благословить, то он благословляет изобилием чад. "А вообще, религиозная община - это поддержка идеи многодетности. Видно, что у верующих людей детей больше, и это не только потому, что им запрещены какие-то методы регулирования рождаемости, а потому, что у них как-то больше оптимизма, любви к жизни, открытости. Это самое главное, из-за чего люди разрешают детям входить в этот мир", - констатировала она.