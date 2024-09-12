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Сердюк: Религиозная община - это поддержка идеи многодетности

Сердюк: Религиозная община - это поддержка идеи многодетности

Увеличилось ли число многодетных семей в Беларуси, решаются ли белорусы иметь трое и более детей, мнением в "Актуальном интервью" поделилась председатель ОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля" Вероника Сердюк.

В Беларуси количество многодетных семей увеличилось в два раза. Когда проходят социологические исследования, люди говорят, что семья - это самое важное. Но исследования показывают, что оптимальная цифра детей в семье - два. То есть белорусский менталитет еще не настроен на то, что три и четыре - тоже норма, хотя любой психолог скажет, что это нормальное количество детей, потому что двое считаются малодетностью.
Вероника Сердюк

Белорусы живут в малодетном обществе. С точки зрения психологии, многодетная семья - это пять и более детей.

Женщина добавила, что Библию переписать нельзя, ведь там написано, что если Бог хочет человека благословить, то он благословляет изобилием чад. "А вообще, религиозная община - это поддержка идеи многодетности. Видно, что у верующих людей детей больше, и это не только потому, что им запрещены какие-то методы регулирования рождаемости, а потому, что у них как-то больше оптимизма, любви к жизни, открытости. Это самое главное, из-за чего люди разрешают детям входить в этот мир", - констатировала она.

Актуальное интервьюВероника Сердюк

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