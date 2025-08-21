Сердюков: Учения ОДКБ в Беларуси и стратегические маневры "Запад-2025" связаны по замыслу

Учения ОДКБ в Беларуси и стратегические маневры "Запад-2025" связаны по замыслу. Об этом 21 августа во время брифинга заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Как уже известно, учения пройдут на белорусских полигонах Лосвидо и Лепельский. Маневры "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" запланированы на период с 31 августа по 6 сентября.

Кроме того, по плану уже на базе тренировочного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане во второй половине сентября пройдут учения "Рубеж-2025", в октябре в Таджикистане -"Нерушимое братство" с миротворцами, а еще военные отработают ряд совместных мероприятий в рамках "Барьер" и "Антитеррор".

Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ:

"Всего в ходе совместных учений в 2025 году будут привлечены личного состава более 5000 человек и около 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники. Практические мероприятия по выдвижению национальных контингентов в районы проведения учений уже начались. Войска и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом, согласно графикам. Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, уверен, что совместные учения будут проведены организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий. Сегодня мы заявляем о готовности органов управления в формировании сил и средств системы коллективной безопасности к проведению совместных учений. Подчеркиваю, что проводимое мероприятие Организации является основой в укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности".