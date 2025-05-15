Сестра Хатыни. В Беларуси увековечили еще одну деревню, сожженную в годы войны

Сестру Хатыни - деревню Янополь Жабинковского района, сожженную в годы Великой Отечественной войны, - увековечили памятным знаком. Это место стало еще одним символом боли и скорби.

Судьбу деревни восстановили в 2024 году в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. 30 сентября 1943 года фашисты уничтожили около 20 семей. Причиной такого зверского поступка послужила пропажа оружия у немецкого военнослужащего. Нацисты врывались в дома и расстреливали всех. Спастись удалось немногим. Сожженный Янополь исчез с карты Беларуси, но навсегда остался в памяти тех, кто слышал крики жертв.

"Стреляли, сжигали всех. Жену дедушки с доченькой маленькой 4-летней сожгли. Дедушка пас коров, а мама наша - дочка его - копала картошку. И все слышали. Ни дедушку, ни дочку не пустили в деревню, потому что расстреляют", - поделилась своими воспоминаниями жительница Жабинковского района Лидия Данилюк.

Дмитрий Марачук, прокурор Жабинковского района:

"Расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период получило широкий общественный резонанс. Наши местные жители приходят в прокуратуру, рассказывают свои истории о своих предках и просят, чтобы данные факты были закреплены в материалах уголовного дела. Открытие памятного знака дает нам надежду на то, что наше подрастающее поколение будет действительно жить в мире, в процветании и станет настоящими патриотами своего государства".