Шафир: Провокации Польши, такие как обвинения в атаках российскими дронами, не находят подтверждения

"Одна из самых грязных провокаций, которая была устроена сегодня ночью якобы с атаками российских дронов на территорию Польши. Все это шито белыми нитками, как всегда. И это было подтверждено и белорусским Министерством обороны, которое тут же заявило, что они передавали всю информацию о дронах, которые летят с украинской стороны. Удивительно, руководство даже Литвы, страны, которая первый европеец среди всех европейцев, Литва, Латвия, Эстония, наверное, все-таки немножко понимая, чем чреваты такие провокации, и министр обороны Литвы, и премьер-министр заявили о том, что никаких доказательств, подтверждений тому нет".