Шествия, концерты и интерактивы - "Ивьевский помидор" собирает гостей

Белорусская столица томатов - город Ивье - 9 августа пульсирует в ритме зажигательного помидорного фестиваля. Овощные баталии, задорные розыгрыши, яркие концерты, фаер-шоу - здесь развлечения на любой вкус.

Ивье 9 августа буквально утопает в томатах всех сортов и цветов. Люди улыбаются, смеются, активно участвуют в конкурсах, пробуют блюда, где главный ингредиент, конечно же, помидор. Здесь и батуты для детей, а также ряды разных товаров. А вместе с этим хорошая погода и зажигательные песни. Одним словом, настоящий праздник! Все началось с красочного традиционного шествия, в котором приняли участие колонны жителей города, байкеры и даже люди в костюмах огромных томатов.

Все проходит в живописном месте - на набережной пруда города Ивье. Сам помидорный фестиваль жители ценят и любят. Он уже давно стал брендом не только города, но и всей Гродненщины и Беларуси, так как сюда приехали люди со всей страны.