Штурм высотки, проверки на КПП, доставка гуманитарного груза - в Таджикистане прошли военные учения
Военные Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отрабатывают взаимодействие в ходе условной миротворческой операции в одной из стран ОДКБ.
Продолжаются маневры "Нерушимое братство". Сегодня военные контингенты приступили к активным тренировкам. Отрабатываются как эпизоды с участием военных и спецподразделений, так и розыгрыши с войсками химической защиты и медиков. Один из эпизодов, в котором участвует белорусский контингент - работа миротворцев на контрольно-пропускном пункте.
Работа на контрольно-пропускном пункте. По легенде, на блокпост нападают боевики, и бойцы из нашей миротворческой роты отражают нападение.
Военнослужащий ССО ВС Беларуси:
"КПП подзывает осторожно. Если требуется наша помощь, наше отделение выдвигается, помогает досматривать все. После досмотра машин надо обращать внимание на всю световую сигнализацию. Водитель документы открывает только сугубо на себя и лицом. Были моменты, когда открывали документы, маленькие взрывные устройства, пластиды и всякая такая вот химия могла попасть".
Отрабатывается эпизод штурма высотки беспарашютным способом. Вертолеты зависают над зданием, и бойцы спецназа спускаются по тросам. Это дает возможность неожиданно захватить радикалов и максимально быстро провести спецоперацию. Вертолеты кружат над нами в течение нескольких минут. После того как они сделают свою работу, удаляются, и на авансцене уже другие бойцы спецподразделений.
Отрабатывается еще один эпизод с участием миротворческой роты Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они сопровождают гуманитарную колонну, которая идет по дороге. По легенде, на них нападает незаконное бандформирование, то есть колонна попадает в засаду. Но нападение удается отразить, и гуманитарный груз продолжает движение. После этого будет еще один эпизод с доставкой груза в лагерь беженцев.
И на этом основная идея учений "Нерушимое братство" подходит к концу.