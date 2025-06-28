Швайба: Беларусь интересуют единые рынки энергоресурсов

Проведение в Минске Евразийского экономического форума - это практическая плоскость интеграционных процессов, за которые активно и последовательно выступала Беларусь многие годы. Таким мнением поделился на "Беларусь 1" кандидат экономических наук, профессор, медиаэксперт Дмитрий Швайба.

Он отметил, что именно Республика Беларусь предложила разноуровневый формат интеграции для оттачивания конкретных практических вопросов в разных форматах, где это возможно. "Реализация союзного роуминга в рамках Союзного государства Беларуси и России позволила более смело и уверенно говорить о перспективах единого роуминга в рамках евразийского пространства", - привел пример Дмитрий Швайба.

По его словам, в интеграционных процессах Беларусь хочет конкретики и социально-экономического эффекта для населения страны, для экономики, для устойчивости региона в целом.

Дмитрий Швайба:

"Республика Беларусь предложила более активно интегрироваться в вопросах промышленности. Фактически мы заявляем о неоиндустриализации на нашей территории, но на принципиально новых основах с использованием систем цифровизации, которые позволили бы существенно и качественно повысить экономическую эффективность всех промышленных процессов. Мы говорим об интеграции строительных процессов для того, чтобы более активно создавать инфраструктуру. По большому счету, инфраструктура - это самое главное, самое дорогое. И у нас есть компетенции, у нас есть ресурсы".