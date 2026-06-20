Симфония лепестков - сад из полусотни видов цветов создала многодетная семья Кевра

Равные возможности и поддержка на всех уровнях дела жизни - это реалии белорусов в нашей стране, тех, кто хочет трудиться на благо своей семьи и страны. В деревню недалеко от Молодечно многодетные родители Александр и Юлия Кевра развивают цветочные теплицы.

Дом, построенный своими руками, всегда имеет особую душу. А когда вокруг него расцветают тысячи бутонов, он превращается в райский уголок. Для Александра и Юлии Кевра из Молодечно возведение собственного семейного очага стало вдохновением для дела жизни. Сегодня их участок в 17 соток - тихая гавань для троих сыновей и тысячи цветов.

Александр и Юлия Кевра news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b48b6f15-a756-48e9-9a94-32f11384cbaa/conversions/a1d8db90-10c6-478a-af90-61c6ccccb530-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b48b6f15-a756-48e9-9a94-32f11384cbaa/conversions/a1d8db90-10c6-478a-af90-61c6ccccb530-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b48b6f15-a756-48e9-9a94-32f11384cbaa/conversions/a1d8db90-10c6-478a-af90-61c6ccccb530-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b48b6f15-a756-48e9-9a94-32f11384cbaa/conversions/a1d8db90-10c6-478a-af90-61c6ccccb530-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юлия Кевра, жительница Молодечненского района:

"Стали выращивать и цветы-однолетники. Все начиналось с маленького. Маленькая тепличка самодельная, потом уже одну поставили, чуть-чуть подработали, денежек заработали, вторую поставили. Каждый раз вкладываемся. В этом году котел поменяли, потом планируем еще одну теплицу".

Любовь к земле передалась Александру от бабушки Ядвиги. В детстве он часто наблюдал, как среди тяжелых сельских будней эта мудрая женщина находила место для красоты. Спустя годы любовь к цветам разделила жена Юлия.

"Мы любим друг друга, я думаю, нам хорошо. Мы рады, что мы рядом", - призналась Юлия.

"Из такого кустика вырастает такой огромный букет, то, конечно, люди будут довольны, - считает Александр. - Он и вырастает, но уход, уход, уход".

петуния news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa4fc21-dbdd-40d7-b08a-0aaecd3c046c/conversions/97720782-8b8a-4b20-aaa8-21bc04994ea5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa4fc21-dbdd-40d7-b08a-0aaecd3c046c/conversions/97720782-8b8a-4b20-aaa8-21bc04994ea5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa4fc21-dbdd-40d7-b08a-0aaecd3c046c/conversions/97720782-8b8a-4b20-aaa8-21bc04994ea5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa4fc21-dbdd-40d7-b08a-0aaecd3c046c/conversions/97720782-8b8a-4b20-aaa8-21bc04994ea5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петунии, бархатцы, бегонии, лаванда, хризантемы - в ароматном букете более 50 видов декоративных растений. Часть цветов семья выращивает из семян, часть - черенкованием.

Сегодня ароматные плоды их труда украшают яркими красками улицы городов, балконы многоэтажек и приусадебные участки. Их цветное ассорти - вдохновение для ландшафтных проектов. К слову, даже в нарядном Молодечно, где только отзвучал Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, есть растения из семейных теплиц.