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Симфония лепестков - сад из полусотни видов цветов создала многодетная семья Кевра
Равные возможности и поддержка на всех уровнях дела жизни - это реалии белорусов в нашей стране, тех, кто хочет трудиться на благо своей семьи и страны. В деревню недалеко от Молодечно многодетные родители Александр и Юлия Кевра развивают цветочные теплицы.
Дом, построенный своими руками, всегда имеет особую душу. А когда вокруг него расцветают тысячи бутонов, он превращается в райский уголок. Для Александра и Юлии Кевра из Молодечно возведение собственного семейного очага стало вдохновением для дела жизни. Сегодня их участок в 17 соток - тихая гавань для троих сыновей и тысячи цветов.
Юлия Кевра, жительница Молодечненского района:
"Стали выращивать и цветы-однолетники. Все начиналось с маленького. Маленькая тепличка самодельная, потом уже одну поставили, чуть-чуть подработали, денежек заработали, вторую поставили. Каждый раз вкладываемся. В этом году котел поменяли, потом планируем еще одну теплицу".
Любовь к земле передалась Александру от бабушки Ядвиги. В детстве он часто наблюдал, как среди тяжелых сельских будней эта мудрая женщина находила место для красоты. Спустя годы любовь к цветам разделила жена Юлия.
"Мы любим друг друга, я думаю, нам хорошо. Мы рады, что мы рядом", - призналась Юлия.
"Из такого кустика вырастает такой огромный букет, то, конечно, люди будут довольны, - считает Александр. - Он и вырастает, но уход, уход, уход".
Петунии, бархатцы, бегонии, лаванда, хризантемы - в ароматном букете более 50 видов декоративных растений. Часть цветов семья выращивает из семян, часть - черенкованием.
Сегодня ароматные плоды их труда украшают яркими красками улицы городов, балконы многоэтажек и приусадебные участки. Их цветное ассорти - вдохновение для ландшафтных проектов. К слову, даже в нарядном Молодечно, где только отзвучал Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, есть растения из семейных теплиц.
Свои отношения Александр и Юлия сравнивают с ремеслом. Семейное благополучие для них - тот редкий цветок, который требует ухода, бережной заботы и ежедневного внимания. Пожалуй, в этом и кроется секрет их семейного сада, который благополучно цветет и благоухает уже четверть века.