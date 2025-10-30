Ситуация критическая: сотни литовских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границ

Ситуация на литовской границе критическая, об этом заявил генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков. После того как Литва на месяц закрыла границу с Беларусью, несколько сотен грузовиков литовских транспортных компаний оказались в затруднительном положении, не имея возможности вернуться в страну, сообщают литовские СМИ.



Ассоциация автоперевозчиков обратилась к властям с настоятельным призывом вместе с представителями бизнеса немедленно искать выход из сложившейся ситуации. Сообщается, что часть перевозчиков пытается вернуться через Латвию или Польшу, но там уже образовались огромные очереди.



Водители вынуждены искать альтернативные маршруты, а это влечет за собой увеличение затрат и нарушение цепочек поставок. Кроме того, водителям приходится часами ждать без какой-либо информации, некоторые из них сталкиваются с проблемами снабжения и отдыха.