СК Беларуси и МОБ Китая подписали соглашение о сотрудничестве

В Пекине председатель белорусского ведомства Дмитрий Гора провел встречу с коллегой. Отмечается, что белорусов интересует опыт Китая в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, наркотрафика, незаконной миграции. Наши следователи готовы также поделиться опытом противодействия киберпреступности, а именно борьбы с мошенническими кол-центрами и скам-группами.