СК Беларуси и МОБ Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Автор:Редакция news.by
Соглашение о сотрудничестве подписали Следственный комитет Беларуси и Министерство общественной безопасности Китая. Цель - обмен опытом в противодействии киберпреступности.
В Пекине председатель белорусского ведомства Дмитрий Гора провел встречу с коллегой. Отмечается, что белорусов интересует опыт Китая в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, наркотрафика, незаконной миграции. Наши следователи готовы также поделиться опытом противодействия киберпреступности, а именно борьбы с мошенническими кол-центрами и скам-группами.
Обе стороны на встрече согласились, что обмен передовыми практиками станет основой для укрепления безопасности стран и стабильности в регионе.