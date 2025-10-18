3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
СК поучаствовал в акции "Дай лесу новае жыццё" в Ратомском лесничестве
Всей страной возрождаем наше общее богатство. В нашей стране продолжается акция "Дай лесу новае жыццё". Не зря Беларусь называют легкими Европы. И сегодня, несмотря на капризы погоды, трудовой десант работает в каждом уголке страны.
Посадка деревьев - это в первую очередь восстановление экосистемы. Леса - это дом для тысяч видов растений, животных и грибов. Вырубка, пожары и болезни нарушают этот баланс. Возродить леса помогают не только обычные люди. Многие ведомства и министерства подключаются к благому делу. Ведь хорошая экология важна для всей страны.
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларусь:
"Для нас это весьма символично, не только потому, что этот год - это Год благоустройства, но также и потому, что все-таки лес - это часть белорусской культуры, белорусской истории, даже на государственной символике, на флаге Республики Беларусь. Зеленый цвет символизирует лес, белорусскую природу и стремление к жизни, стремление к возрождению, к развитию. Поэтому сегодняшняя акция для нас символична как часть большой работы, которая проводится и Министерством юстиции, и всеми государственными органами, организациями по обеспечению развития мирной жизни и сохранению мирного неба над нашей головой. Погода тоже налаживается и будет способствовать реализации сегодняшних планов".
Накануне деревья сажали представители Следственного комитета. Они работали на локации Ратомского лесничества. Акция "Дай лесу новае жыццё" продлится до конца месяца. Подключиться может каждый. Особое внимание уделяют тем участкам, где лес повалило в результате буйства природы.