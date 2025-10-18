СК поучаствовал в акции "Дай лесу новае жыццё" в Ратомском лесничестве

Посадка деревьев - это в первую очередь восстановление экосистемы. Леса - это дом для тысяч видов растений, животных и грибов. Вырубка, пожары и болезни нарушают этот баланс. Возродить леса помогают не только обычные люди. Многие ведомства и министерства подключаются к благому делу. Ведь хорошая экология важна для всей страны.

"Для нас это весьма символично, не только потому, что этот год - это Год благоустройства, но также и потому, что все-таки лес - это часть белорусской культуры, белорусской истории, даже на государственной символике, на флаге Республики Беларусь. Зеленый цвет символизирует лес, белорусскую природу и стремление к жизни, стремление к возрождению, к развитию. Поэтому сегодняшняя акция для нас символична как часть большой работы, которая проводится и Министерством юстиции, и всеми государственными органами, организациями по обеспечению развития мирной жизни и сохранению мирного неба над нашей головой. Погода тоже налаживается и будет способствовать реализации сегодняшних планов".