Сколько теряет Литва из-за закрытия границы с Беларусью, рассказал латвийский блогер

"Это печальная ситуация, потому что даже сейчас Литва теряет за этот месяц примерно около миллиарда только за счет логистики. Ассоциация логистических компаний тоже бьет тревогу, просит свое правительство пересмотреть решения. Возможно, по-другому как-то поступить, но не таким радикальным образом, как сейчас это происходит. Почему? Да потому что многие грузовики остались в Республике Беларусь, - отметил блогер. - А вы знаете, что Беларусь также зеркально ответила для Литвы. Сказала, с вашей регистрации все транспортные средства будут находиться у нас до тех пор, пока вы не откроете границы. Мы им разрешаем выехать, но только через ваши же погранпереходы. Сейчас где-то около 5 тысяч, если не ошибаюсь, автомашин, автоприцепов находятся на нашей территории. Есть скоропортящиеся продукты, есть продукты, которые по контракту должны были быть доставлены в течение недели, а они заморожены на месяц. Соответственно, многие теряют свои деньги".