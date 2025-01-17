Сколько замков отреставрировали в Беларуси и какие нарушения выявил КГК при их восстановлении

Коссовский замок, или дворец Пусловских - один из богатейших замков на территории Беларуси. Его владельцы - Пусловские, которые также были достаточно богатым родом.

Коссовский замок, или дворец Пусловских

Наверняка многие слышали историю о капризной графине Пусловской, которая любила кататься на санях, а ее муж, чтобы не огорчать жену, посыпал дороги солью и устраивал катание. И таких причуд у Пусловских было немало. Но главным их достоянием стал шедевр английской неоготики - Коссовский дворец, в котором располагались 132 покоя, и ни один из них не был похож на другой.

Факт Существуют даже легенды, что Коссовский замок охраняли львы, а весь пол представлял аквариум, в котором плавали рыбы.

За годы Второй мировой войны замок превратился в руины. Сейчас из них сооружение превратилось в центр притяжения туристов, ведь в восстановление комплекса государство вложило более 28 млн белорусских рублей.

Ружанский дворец

Еще одна обязательная точка на туристической карте Брестской области - Ружанский дворец. Александр Михаил Сапега пригласил в Ружаны молодого саксонского архитектора Ян Самуэля Беккера, который сотворил на белорусской земле подобие величественного Версаля. В Ружанах находилась богатейшая картинная галерея, библиотека, придворный театр.

Ружанский дворец

Оживить белорусский Версаль оказалось не так просто и быстро - работы продолжаются до сих пор, но это не мешает любознательным туристам перемещаться во времени, а контрольному ведомству следить за расходованием средств.

Александр Бычковский, начальник управления Комитета госконтроля Брестской области:

"По дворцовому комплексу в городском поселке Ружаны комитетом выявлялись факты завышения стоимости выполненных работ, а также отдельное отступление от принятых проектных решений. По всем выявленным нарушениям и недостаткам комитетом приняты оперативные меры реагирования, направленные на их устранение".

На территории Беларуси в разные времена существовало не менее 150 замков. Каждый со своей историей, архитектурными и ландшафтными особенностями. От многих не осталось даже фундамента, но все они вполне могли бы восстать из руин.

Кревский и Новогрудский замки

Продолжаются работы и на всем известном Кревском замке. Специалисты обещают, что в 2025 году завершится замыкание контура замка. Планируется выполнить и благоустройство, чтобы проводить различные мероприятия.

Второй объект - Новогрудский замок. Здесь также ведутся серьезные работы. В 2024 году были подняты, воссозданы оборонительные стены, произведены укрепления склонов. В 2025-м планируется уже приступить к выполнению работ по воссозданию башни Щитовки.

Старый замок в Гродно

Жемчужина королевского Гродно - Старый замок. В XI веке на холме над Неманом располагался детинец, укрепленный земляным валом, что помогало отражать набеги литовских князей. В конце XIV века замок стал главной резиденцией литовского князя Витовта.

Перестроил его в 1579 году король польский, князь литовский Стефан Баторий. Сегодня залы максимально приближены к тем, что были здесь в XVI веке. Но для этого реставраторам пришлось немало потрудиться. В Старом замке отстроили въездную среднюю башню, восстановили крепостную стену с галереей, а внутри создали музей.

Старый замок в Гродно. Фото: belta.by

Археологам удалось найти около 3 тыс. предметов. В основном это была строительная бытовая керамика, кожаные изделия, ремни, обувь, украшения - все это теперь создает особый антураж. Мебель изготовили в соответствии с модой тех времен, а стены украсили росписью, витражами, лепниной.

Старый замок, Лидский, Гольшанский, Кревский, Новогрудский - с 2009 года удалось запустить более 300 туристических маршрутов, и они популярны среди гостей. Классические экскурсии дополняют такие брендовые ивенты, как фестивали "Кераміка Крэва" и "Гольшанский замок". Незабываемые впечатления у туристов остаются после участия в музыкальных вечерах и балах.

Только в Гродненской области на восстановление историко-культурного наследия за последние 15 лет потрачено почти 56 млн белорусских рублей.

И чтобы деньги использовались законно и максимально эффективно, такие объекты находятся под постоянным вниманием госконтроля.

Председатель Лидского межрайонного Комитета госконтроля Александр Селицкий: "При выявлении нарушений законодательства в строительстве, выявлении резервов экономии бюджетных средств направляются рекомендации по устранению нарушений. Несмотря на продолжающуюся работу, объекты принимают посетителей. Площадки около них активно используются при проведении массовых культурных мероприятий, что способствует привлечению туристов как из других регионов Беларуси, так и из зарубежья".

Часовня-усыпальница рода Ожешко

Разрушение грозило и часовне-усыпальнице рода Ожешко в Дрогичинском районе. Памятник архитектуры пережил две войны, но не устоял перед прошедшим временем - начал рассыпаться под воздействием температур и осадков. На здании обвалился центральный шпиль и в крыше образовался провал. Оживить историю удалось благодаря финансированию из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства.

Часовня-усыпальница рода Ожешко

Беларусь без преувеличения является хранительницей историко-культурных ценностей. В стране насчитывается 15 тыс. памятников истории. Четыре внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, среди них есть всеми известные Мирский и Несвежский замки. Но это далеко не все памятники культуры, которые достойны внимания. На белорусской земле немало других сакральных объектов, которые могут стать местом притяжения для многочисленных туристов. Но в первую очередь объекты реставрируются и возрождаются не для кого-то, а для себя. Поколения новых белорусов должны знать, что они наследники самобытной культуры и славных традиций, которыми могут гордиться.