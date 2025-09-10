"Сложно найти в действиях польской страны логику". Манойло о закрытии Польшей границы с Беларусью

"Сложно найти в действиях польской страны логику и здравый смысл, потому что диктуются они далеко не здравым смыслом, а паникой и истерикой, которая польские политические круги и военные круги Польши охватила после того, как они узнали о том, что Беларусь и Российская Федерация будут проводить совместные учения "Запад". В былые времена, если бы у Польши были мощные вооруженные силы, в качестве демонстрации было бы логично перебросить к границам парочку польской бронетанковой дивизии. Но, видимо, нет у них таких сил в распоряжении, поэтому они действуют так, как могут. А что они могут сделать? Они могут демонстративно перекрыть границу".