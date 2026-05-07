logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Грации белорусского ОМОН: как девушки в погонах совмещают женственность с силой и выносливостью

ОМОН Беларуси, женщины в ОМОН, девушки служат в белорусском ОМОН
Фото: sb.by

Обывателю сложно представить девушку в спецподразделении, где физическая сила и жесткость являются основой профессии, однако в белорусском ОМОН женщины давно перестали быть исключением. Они и есть то самое секретное и красивое оружие милицейского спецназа.

В отряд милиции особого назначения Татьяна Другаченко, заместитель командира звена взвода ОБН ОМОН УВД Минской области, пришла 10 лет назад. На службу в милиции девушку вдохновил пример отца, а характер закалил спорт.

"Отец милиционер, сейчас уже на пенсии. Он у меня всегда был с иголочки, красавчик, для него служба была чем-то важным. Я смотрела, как он в специальный чемодан все складывал. Обязательно брился", - рассказала девушка.

аместитель командира звена взвода ОБН ОМОН УВД Минской области Татьяна Другаченко
Татьяна Другаченко

У девушек из ОМОН спортивные и служебные награды стоят рядом. Для них это не два разных пути, а одна дорога. В спорте учили проявлять выдержку, не сдаваться и работать на результат, на службе - то же самое.

Виктор Марачков, командир ОМОН УВД Минской области:

"В нашем отряде проходят службу девушки, большинство которых являются кандидатами в мастера спорта, мастерами спорта, а также мастерами спорта международного класса. За их плечами спортивный опыт. Нашим инструкторам отдела специальной подготовки остается перенаправить их передовой опыт по предназначению. Неоднократно девушки участвовали не только в республиканских соревнованиях, но международных соревнованиях и представляли сборную команду МВД".

Татьяна в своем роде уникальна - она единственная девушка в Беларуси, служащая во взводе оперативно-боевого назначения ОМОН. Штурм здания, задержание опасных преступников для нее не просто фразы из боевика. В ней уживаются женственность и грация с силой и выносливостью.

автомат в руках женщины из ОМОН

Девушка призналась, что в их отряде нет разделения на мужчин и женщин, ведь когда происходит резонансное преступление и задержание преступника, на задание выходит весь коллектив и никто не обращает внимания на девушку в обмундировании и маске. "Я наравне с мужчинами выполняю зачистку дома, задержание и все другое, что необходимо. Много раз было, когда после задержания снимаю маску, и люди остаются обескураженными. Мужчины особенно зачарованно слушают", - поделалась заместитель командира звена взвода ОБН ОМОН УВД Минской области.

Служба в таком силовом подразделении накладывает огромную ответственность. В ходе беседы Татьяна отметила, что с первых дней службы боялась быть обузой для парней, поэтому тренировкам и различным видам подготовки (тактической, огневой), приходится уделять больше внимания, ведь авторитет нужно сначала заслужить, а после - сохранить.

Утро в ОМОНе начинается не с кофе, а с инструктажа и проверки снаряжения. По плану огневая подготовка, и среди суровых мужчин стоит и грация спецназа.

тренировка на базе ОМОН Беларуси

Для сотрудницы ОМОН УВД Могилевской области Ольги Воронковой путь к звездам пролегал через тернии. Служить мечтала с детства, и эту идею превратила в цель в 11 классе, но подвело зрение. Однако стальной характер уже тогда сдаться не позволил. "Я сделала коррекцию зрения, чтобы попасть, потому что не проходила по первой группе, а она здесь была нужна. Это был сложный процесс, но мне с детства хотелось служить. Мне так нравилась форма, а 11-м классе к нам пришли с агитацией ребята из ОМОН. Я увидела и поняла, что должна быть среди них", - вспомнила девушка.

сотрудница ОМОН УВД Могилевской области Ольга Воронкова
Ольга Воронкова

Бытует мнение, что женщине не место в силовом подразделении, но леди разрушают стереотипы. На базе ОМОН реальность другая - девушки являются профессиональными бойцами, а не украшением коллектива. Чтобы попасть в отряд, они проходят жесткий отбор.

Александр Якушев, командир ОМОН УВД Могилевской области:

"Требования ни в чем, особенно по физическим нормативам, не отличаются. Установлены нормативы как при отборе, так и в дальнейшем по категории групп девушек, служащих в ОМОН. Для них исключений никаких не существует. Если она хочет устроиться в подразделение, проходит все нормативы и едет сдавать на черный берет".

Нашивка ОМОН

На черный берет девушки сдают без скидок на пол, и испытания не всем по силам. Только самые стойкие и выносливые способны их преодолеть. Упражнения одинаковы как для мужчин, так и для женщин, правда, с одним лишь отличием - вместо спарринга представительницы прекрасного пола демонстрируют владение навыками приемов борьбы. Но испытания на этом не заканчиваются - сослуживцы тоже проверяют крепость характера.

Ольга Воронкова: "Требования выше изначально. Человек должен пройти через это, морально выстоять, и только тогда из тебя сделают бойца. Ты находишься во взводе, где 90 % составляют мужчины разных возрастов, они тебя поддерживают и испытывают".

"ОМОН - вся моя жизнь": почему служба там является ежедневным проявлением героизма и патриотизма

На службе Ольга боец, где нет пола, но есть задачи - выезд, задержание или патрулирование. А после окончания смены она торопится на ледовую арену. У Ольги двое сыновей, и оба, возможно, будущие звезды белорусского хоккея.

Ольга не скрывает, что как мама держит на контроле уроки, тренировки. Дисциплина в этой семье железная, ведь супруг девушки тоже человек в погонах. Несмотря на плотный график, тренировки сыновей пара старается не пропускать и наблюдает за всем с трибуны.

Ольга и Александр Воронковы
Ольга и Александр Воронковы

Свою любовь Ольга тоже встретила на службе. Тогда Александр был командиром ее отделения. Мужчина признался, что новость о появлении в отряде девушки сначала воспринял без энтузиазма, но вскоре ситуация изменилась. Искра вспыхнула и разожгла большое чувство, а со временем огонь стал обогревать семейный очаг. Сегодня Ольга и Александр понимают друг друга без слов. Что такое ночные дежурства и риски, знают оба и поддерживают вторую половинку как могут. Во взглядах на отдых тоже единство - бесценное время с семьей.

Изображение
Для многих ОМОН является силой, но для заместителя начальника ОИРиКО ОМОН ГУВД Минска Жанны Хутской - люди. Ей нужно знать, что в душе у каждого бойца, ведь за стальным щитом всегда стоит человек. В ОМОН женщина служит уже несколько лет. За ее плечами и 25 лет службы в милиции. Это не просто цифра в личном деле, а целая жизнь. Даже отвечая за моральный дух, она обязана профессионально владеть оружием, а это своеобразный контроль эмоций. Спокойствие и выдержка - тоже оружие.

Жанна Хутская:

"В моей служебной деятельности огневая подготовка занимает не основное место с учетом того, что я курирую другие направления служебной деятельности, но, как и все сотрудники отряда, мы занимаемся огневой подготовкой и сдаем нормативы, предусмотренные для спецподразделений. В рамках дополнительных занятий мы с сотрудниками планируем день и под руководством осуществляем стрельбу в тире".

Командир ОМОН ГУВД Минска Николай Максимович подчеркнул, что девушки-сотрудницы решают широкий спектр задач, мало отличающийся от задач парней. В повседневной служебной деятельности представительницы прекрасного пола могут все - показывать высокие результаты в служебной подготовке, выполнять самые серьезные боевые задачи вместе с парнями, а еще проводить досмотровые мероприятия на концертах, спортивных мероприятиях, выезжать на задержания вместе с мужчинами и заниматься оперативно-разыскной деятельностью.

Командир ОМОН ГУВД Минска Николай Максимович
Николай Максимович

Понять специфику такой работы под силы не каждому, но Жанне Хутской повезло. Дома ее ждет надежный тыл, который тоже носит погоны - супруг офицер милиции, поэтому в этой семье не задают вопросов, почему задержались на дежурстве или вызвали по тревоге.

Артур Хутский, супруг Жанны:

"Мы вместе поднимаемся, собираемся и отправляемся. Она успевает все - собраться сама, собрать ребенка и еще мне что-то сказать и прибыть в срок. Когда два человека служат, взаимопонимание быстрое и четкое. Мы уже в некоторых моментах можем понять друг друга только по настроению".

Жанна и Артур вместе 18 лет, их познакомила служба. Главная гордость пары - сын Ярослав. Мальчик выбрал путь искусства и выступает в театре. Пример родителей, конечно, повлиял. Ярослав умело совмещает высокую эстетику и военную дисциплину. Утро проводит в балетном классе, а после переодевается в камуфляж - и марш по плацу.

супруги Артур и Жанна Хутские
супруги Артур и Жанна Хутские

Что же касается Татьяны Другаченко, то она сейчас на особом задании. Девушка совсем скоро планирует выполнить свою, пожалуй, самую ответственную задачу - стать мамой. И в Год белорусской женщины это событие стало особенно символичным. "Берегу свое состояние, чтобы со мной ничего не случилось. Залезть куда-то и что-то поделать уже меньше хочется. Нагрузки снижены до минимума, но продолжаю посещать бассейн, делать различные упражнения для беременных. Больше стали подходить с вопросами, как себя чувствую, надо ли мне сумку поднести, стали больше переживать и пытаться приобнять. Это очень приятно, когда брутальные мужчины, не подающие вид, что могут быть нежными и ласковыми, "просыпаются" в такие моменты", - с улыбкой поделилась девушка.

Сослуживцы окружают будущую маму заботой и вниманием, даже здесь доказывая, что ОМОН - это большая семья и настоящее братство.

сотрудники белорусского ОМОН

В Год белорусской женщины, объявленный Президентом Беларуси Александром Лукашенко, мы открываем новые грани тех, кто ежедневно несет службу. Наши героини доказывают, что можно быть профессиональными бойцами на службе, задерживая опасных преступников и прикрывая спину товарища, верными соратницами для мужей и любящими, заботливыми мамами, ведь сила женщины кроется в ее многогранности.

Как девушки проходят жесткий отбор наравне с мужчинами и сдают нормативы на черный берет. Как им удается оставаться любящими женами и заботливыми мамами, смотрите подробнее в специальном репортаже.

Разделы:

Общество

Теги:

женщиныСпециальный репортажОМОН