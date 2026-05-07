Грации белорусского ОМОН: как девушки в погонах совмещают женственность с силой и выносливостью

Фото: sb.by

Обывателю сложно представить девушку в спецподразделении, где физическая сила и жесткость являются основой профессии, однако в белорусском ОМОН женщины давно перестали быть исключением. Они и есть то самое секретное и красивое оружие милицейского спецназа.

В отряд милиции особого назначения Татьяна Другаченко, заместитель командира звена взвода ОБН ОМОН УВД Минской области, пришла 10 лет назад. На службу в милиции девушку вдохновил пример отца, а характер закалил спорт.

"Отец милиционер, сейчас уже на пенсии. Он у меня всегда был с иголочки, красавчик, для него служба была чем-то важным. Я смотрела, как он в специальный чемодан все складывал. Обязательно брился", - рассказала девушка.

Татьяна Другаченко

У девушек из ОМОН спортивные и служебные награды стоят рядом. Для них это не два разных пути, а одна дорога. В спорте учили проявлять выдержку, не сдаваться и работать на результат, на службе - то же самое.

Виктор Марачков, командир ОМОН УВД Минской области:

"В нашем отряде проходят службу девушки, большинство которых являются кандидатами в мастера спорта, мастерами спорта, а также мастерами спорта международного класса. За их плечами спортивный опыт. Нашим инструкторам отдела специальной подготовки остается перенаправить их передовой опыт по предназначению. Неоднократно девушки участвовали не только в республиканских соревнованиях, но международных соревнованиях и представляли сборную команду МВД".

Татьяна в своем роде уникальна - она единственная девушка в Беларуси, служащая во взводе оперативно-боевого назначения ОМОН. Штурм здания, задержание опасных преступников для нее не просто фразы из боевика. В ней уживаются женственность и грация с силой и выносливостью.

Девушка призналась, что в их отряде нет разделения на мужчин и женщин, ведь когда происходит резонансное преступление и задержание преступника, на задание выходит весь коллектив и никто не обращает внимания на девушку в обмундировании и маске. "Я наравне с мужчинами выполняю зачистку дома, задержание и все другое, что необходимо. Много раз было, когда после задержания снимаю маску, и люди остаются обескураженными. Мужчины особенно зачарованно слушают", - поделалась заместитель командира звена взвода ОБН ОМОН УВД Минской области.

Служба в таком силовом подразделении накладывает огромную ответственность. В ходе беседы Татьяна отметила, что с первых дней службы боялась быть обузой для парней, поэтому тренировкам и различным видам подготовки (тактической, огневой), приходится уделять больше внимания, ведь авторитет нужно сначала заслужить, а после - сохранить.

Утро в ОМОНе начинается не с кофе, а с инструктажа и проверки снаряжения. По плану огневая подготовка, и среди суровых мужчин стоит и грация спецназа.

Для сотрудницы ОМОН УВД Могилевской области Ольги Воронковой путь к звездам пролегал через тернии. Служить мечтала с детства, и эту идею превратила в цель в 11 классе, но подвело зрение. Однако стальной характер уже тогда сдаться не позволил. "Я сделала коррекцию зрения, чтобы попасть, потому что не проходила по первой группе, а она здесь была нужна. Это был сложный процесс, но мне с детства хотелось служить. Мне так нравилась форма, а 11-м классе к нам пришли с агитацией ребята из ОМОН. Я увидела и поняла, что должна быть среди них", - вспомнила девушка.

Ольга Воронкова

Бытует мнение, что женщине не место в силовом подразделении, но леди разрушают стереотипы. На базе ОМОН реальность другая - девушки являются профессиональными бойцами, а не украшением коллектива. Чтобы попасть в отряд, они проходят жесткий отбор.

Александр Якушев, командир ОМОН УВД Могилевской области:

"Требования ни в чем, особенно по физическим нормативам, не отличаются. Установлены нормативы как при отборе, так и в дальнейшем по категории групп девушек, служащих в ОМОН. Для них исключений никаких не существует. Если она хочет устроиться в подразделение, проходит все нормативы и едет сдавать на черный берет".

На черный берет девушки сдают без скидок на пол, и испытания не всем по силам. Только самые стойкие и выносливые способны их преодолеть. Упражнения одинаковы как для мужчин, так и для женщин, правда, с одним лишь отличием - вместо спарринга представительницы прекрасного пола демонстрируют владение навыками приемов борьбы. Но испытания на этом не заканчиваются - сослуживцы тоже проверяют крепость характера.

Ольга Воронкова: "Требования выше изначально. Человек должен пройти через это, морально выстоять, и только тогда из тебя сделают бойца. Ты находишься во взводе, где 90 % составляют мужчины разных возрастов, они тебя поддерживают и испытывают".

На службе Ольга боец, где нет пола, но есть задачи - выезд, задержание или патрулирование. А после окончания смены она торопится на ледовую арену. У Ольги двое сыновей, и оба, возможно, будущие звезды белорусского хоккея.

Ольга не скрывает, что как мама держит на контроле уроки, тренировки. Дисциплина в этой семье железная, ведь супруг девушки тоже человек в погонах. Несмотря на плотный график, тренировки сыновей пара старается не пропускать и наблюдает за всем с трибуны.

Ольга и Александр Воронковы

Свою любовь Ольга тоже встретила на службе. Тогда Александр был командиром ее отделения. Мужчина признался, что новость о появлении в отряде девушки сначала воспринял без энтузиазма, но вскоре ситуация изменилась. Искра вспыхнула и разожгла большое чувство, а со временем огонь стал обогревать семейный очаг. Сегодня Ольга и Александр понимают друг друга без слов. Что такое ночные дежурства и риски, знают оба и поддерживают вторую половинку как могут. Во взглядах на отдых тоже единство - бесценное время с семьей.

Для многих ОМОН является силой, но для заместителя начальника ОИРиКО ОМОН ГУВД Минска Жанны Хутской - люди. Ей нужно знать, что в душе у каждого бойца, ведь за стальным щитом всегда стоит человек. В ОМОН женщина служит уже несколько лет. За ее плечами и 25 лет службы в милиции. Это не просто цифра в личном деле, а целая жизнь. Даже отвечая за моральный дух, она обязана профессионально владеть оружием, а это своеобразный контроль эмоций. Спокойствие и выдержка - тоже оружие.

Жанна Хутская:

"В моей служебной деятельности огневая подготовка занимает не основное место с учетом того, что я курирую другие направления служебной деятельности, но, как и все сотрудники отряда, мы занимаемся огневой подготовкой и сдаем нормативы, предусмотренные для спецподразделений. В рамках дополнительных занятий мы с сотрудниками планируем день и под руководством осуществляем стрельбу в тире".

Командир ОМОН ГУВД Минска Николай Максимович подчеркнул, что девушки-сотрудницы решают широкий спектр задач, мало отличающийся от задач парней. В повседневной служебной деятельности представительницы прекрасного пола могут все - показывать высокие результаты в служебной подготовке, выполнять самые серьезные боевые задачи вместе с парнями, а еще проводить досмотровые мероприятия на концертах, спортивных мероприятиях, выезжать на задержания вместе с мужчинами и заниматься оперативно-разыскной деятельностью.

Николай Максимович

Понять специфику такой работы под силы не каждому, но Жанне Хутской повезло. Дома ее ждет надежный тыл, который тоже носит погоны - супруг офицер милиции, поэтому в этой семье не задают вопросов, почему задержались на дежурстве или вызвали по тревоге.

Артур Хутский, супруг Жанны:

"Мы вместе поднимаемся, собираемся и отправляемся. Она успевает все - собраться сама, собрать ребенка и еще мне что-то сказать и прибыть в срок. Когда два человека служат, взаимопонимание быстрое и четкое. Мы уже в некоторых моментах можем понять друг друга только по настроению".

Жанна и Артур вместе 18 лет, их познакомила служба. Главная гордость пары - сын Ярослав. Мальчик выбрал путь искусства и выступает в театре. Пример родителей, конечно, повлиял. Ярослав умело совмещает высокую эстетику и военную дисциплину. Утро проводит в балетном классе, а после переодевается в камуфляж - и марш по плацу.

супруги Артур и Жанна Хутские

Что же касается Татьяны Другаченко, то она сейчас на особом задании. Девушка совсем скоро планирует выполнить свою, пожалуй, самую ответственную задачу - стать мамой. И в Год белорусской женщины это событие стало особенно символичным. "Берегу свое состояние, чтобы со мной ничего не случилось. Залезть куда-то и что-то поделать уже меньше хочется. Нагрузки снижены до минимума, но продолжаю посещать бассейн, делать различные упражнения для беременных. Больше стали подходить с вопросами, как себя чувствую, надо ли мне сумку поднести, стали больше переживать и пытаться приобнять. Это очень приятно, когда брутальные мужчины, не подающие вид, что могут быть нежными и ласковыми, "просыпаются" в такие моменты", - с улыбкой поделилась девушка.

Сослуживцы окружают будущую маму заботой и вниманием, даже здесь доказывая, что ОМОН - это большая семья и настоящее братство.

В Год белорусской женщины, объявленный Президентом Беларуси Александром Лукашенко, мы открываем новые грани тех, кто ежедневно несет службу. Наши героини доказывают, что можно быть профессиональными бойцами на службе, задерживая опасных преступников и прикрывая спину товарища, верными соратницами для мужей и любящими, заботливыми мамами, ведь сила женщины кроется в ее многогранности.