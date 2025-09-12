СМИ: Литва пропустит через границу автомобили с белорусскими номерами, но только на выезд

Литва временно разрешит белорусским автомобилям возвращаться домой через свою границу. Информация появилась в СМИ. Власти пока не подтвердили это официально.



Отмечается, что автомобили с белорусскими номерами пропустят через литовскую границу, но только на выезд. И это исключительно временная мера - пока не заработают КПП на польском участке.



Ранее глава МВД Литвы заявил, что закрытие польской стороной границы вызвало большую тревогу у граждан ЕС в Беларуси.