Снайпер с ней игрался: то по щеке полоснет, то по уху - как жилось у первого украинского окопа в ЛНР

Авианалет в июне 2014-го для жителей Луганска стал точкой невозврата. К тому моменту в Луганской и Донецкой народных республиках прошли референдумы. Люди проголосовали за политический статус регионов. Но они все еще в составе Украины. Т.е. получается на граждан Украины государство Украина бросило бомбы.

Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике:

"В 2014 год авианалет не просто морально изменил человека, он просто разорвал те морально-нравственные шаблоны, которые существовали внутри каждого, когда видишь, что друзья погибают, когда убиты дети, убиты старики, расстреляны автобусы, когда летят мины. Причем внутри города работали диверсионные группы, по окраинам работали тяжелые орудия артиллерии. Буквально за лето 2014 года Луганск был почти взят в кольцо".

По ее словам, единственная линия жизни была Хрящеватое - Новосветловка Краснодонского направления, как раз жилка связывала их с Российской Федерацией и хоть как-то пыталась помогать в то время. "А потом с 13 августа и этого не было. Т.е. полностью в таком плотном кольце до 5 сентября, до первых минских договоренностей. Сразу скажу, что я своими глазами видела, что 5 сентября украинская армия почти зашла в город Луганск, но видно, что дали команду развернуться и уйти".

Много можно рассказывать про человеческое горе. Но вот лишь несколько примеров и кадры с пометкой 18+.

Наталия Толощук, начальник отдела Краснодонского муниципального округа ЛНР:

"Когда зашли на территорию нашего поселка Нацгвардия и батальон "Айдар", "Азов", начали погибать жители. Люди погибали возле дворов, во дворах, в огородах. Приходилось их просто закапывать возле своих дворов, потому что захоронить уже не получалось. Очень сильные были обстрелы. 32 мирных жителя погибли".

Она рассказала об обстреле, который, казалось, был похож на взрыв одного из "Уралов". "Как будто была там заложена взрывчатка. Все жители, которые находились в этом "Урале", погибли. Были даже целые семьи, т.е. муж, жена, ребенок и бабушка. Например, там муж, жена, невестка и внучка. Молодые семьи были, которые хотели жить, работать, рожать детей, но, к сожалению, жизнь их здесь оборвалась", - вспоминает Наталия Толощук.

Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике:

"Жители Европы думают, что они дают оружие Украине для мира. А как может вообще быть фраза "оружие для мира"? Вы мне объясните. Антагонизм сам по себе в этимологии уже как бы, он звучит как-то странно, режет ухо. Оружие для мира. Как может быть оружие для мира?"

Анна Сорока рассказала, что они обращались в Международный уголовный суд. "До сих пор мы пишем иски и в Европейский суд по правам человека обращаемся. Нас убивает собственное государство, - шокирована она. - Поселок Донецкий, там 500 метров и первый украинский окоп. Представьте, 8 лет так жили. Женщина престарелая там жила, армянка, которая от войны в Армении убежала сюда. У нее дом буквально выходил на этот первый окоп. У нее гигиена была на огороде, она выходит, снайпер начинает с ней играться: то по щеке полоснет, то по уху полоснет, то еще что-то".

"Реакции международной абсолютно нет, - сказала Анна Сорока. - Два раза я только получила ответы от Международного уголовного суда о том, что мои материалы приняты к рассмотрению, внесены в базу доказательств. Но это еще ни к чему не обязывает. Там так написано".