Снег возможен? Рождественский прогноз погоды

Рождественские морозы остались в прошлом. Январь, унаследовав тепло от декабря, не может установить зимний режим погоды. На следующей неделе ожидаются частые изменения погоды из-за высокой активности атлантических циклонов, что приведет к колебаниям атмосферного давления и температуры. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на синоптика Дмитрия Рябова.

Ожидаются осадки различного характера, порывистый ветер и гололедные явления. Температура будет на 1-3 градуса выше климатической нормы. В начале недели атмосферные фронты с запада и юго-запада Европы будут определять погоду. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, в большинстве регионов страны возможен снег и мокрый снег. В некоторых местах могут возникнуть туман и слабый гололед, а на отдельных участках дорог - гололедица. Влажность воздуха составит до 80 %, ветер будет юго-западным и порывистым. Ночью в понедельник температура воздуха будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, во вторник - около 0. Днем в понедельник температура варьируется от минус 4 градусов на северо-востоке до плюс 3 градусов на юго-западе, а во вторник может достигнуть плюс 4 градусов.

В середине недели погодные условия будут определяться атлантическим циклоном, центр которого находится над Балтийским морем. Прогнозируются облачная погода с прояснениями и осадки на большей части территории страны. Влажность останется до 80 %, ветер будет умеренным и переменных направлений. Ночью и утром возможен туман, слабый гололед и местами гололедица на дорогах. Ночью в среду температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - от плюс 1 до плюс 4 градусов.

Во второй половине недели погодные условия продолжат формироваться под влиянием атлантического циклона и связанных с ним фронтов. Резких изменений не ожидается, осадки пройдут почти во всех регионах. Ветер будет северо-западным, умеренным и временами порывистым, а влажность повысится до 90 %. Ночью температура ожидается от 0 до минус 6 градусов, днем в четверг - около 0, в пятницу - от 0 до плюс 5 градусов.