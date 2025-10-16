Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Сохранение традиционных ценностей обсудили на Конгрессе семьи в Минске

Укрепление института семьи и брака, сохранение традиционных ценностей, а также стимулирование рождения детей способствует как безопасности страны, так и мировой стабильности в целом. 16 октября об этом говорили на Конгрессе семьи в белорусской столице.

Мероприятие объединило многодетных родителей, старшеклассников, студентов, а также представителей "Гильдии отцов" и Белорусского союза женщин. Миссия конгресса - показать молодому поколению, что семья - это модно.

Поддерживать семейные ценности и традиции - значит инвестировать в будущее. В Беларуси семьям оказывается комплексная поддержка. Особое внимание уделяется многодетным.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

БСЖсемья