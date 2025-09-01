Соловьева: В Минске в 2024-м совершили рекордные 18,7 тыс. сделок купли-продажи квартир

В "Актуальном интервью" начальник управления оценки ГУП "Национальное кадастровое агентство" Вероника Соловьева поделилась статистикой рынка недвижимости Минска.

2024 год стал рекордным за всю историю наблюдений: было совершено 18,7 тыс. сделок купли-продажи квартир. Вероника Соловьева

Она также назвала, что за первое полугодие 2025 года совершили около 7 тыс. сделок (то есть порядка 1150 сделок в месяц). И это, по словам эксперта, больше напоминает тенденции рынка, которые были до 2022 года, когда в среднем в месяц в Минске совершалось около 1 тыс.-1,1 тыс. сделок купли-продажи с недвижимостью.

"Минчане отдают приоритет однокомнатным квартирам, они всегда складывают 40-45 %. На втором месте стоят двухкомнатные квартиры (это порядка 30-35 % сделок). И 19 % сделок - покупка-продажа квартир с тремя и более комнатами", - рассказала представитель НКА.

Она также добавила, что если говорить о первичном и вторичном рынке, то традиционно сделок на вторичном рынке больше, чем на первичном.

В своей аналитике в кадастровом агентстве в качестве первичного рынка принимается та сделка с квартирами, которая была совершена в течение одного года с даты ввода дома. Далее они переходят в раздел вторичного рынка.