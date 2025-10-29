Сооснователь Wargaming приговорен к 13 годам заключения за финансирование терроризма

Следствие завершило уголовное дело в отношении одного из сооснователей компании Wargaming, 43-летнего Николая Кацелапова. Его обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Минчанин покинул страну еще в 2014 году, однако в 2022 году следствием, в тесном и конструктивном взаимодействии с сотрудниками ДФР, выявлена преступная деятельность бизнесмена.

"Находясь за пределами Республики Беларусь, обвиняемый с 2020 года, желая быть причастным к деятельности преступников, оказывал помощь в достижении их целей, финансировал террористические и экстремистские формирования и организации. Рассчитывая на анонимность криптоплатформ, он осуществлял переводы денежных средств на виртуальные кошельки, находящиеся в пользовании их представителей. Установлено, что фигурант за три года внес более 60 платежей на общую сумму не менее 750 тыс. белорусских рублей, спонсировав четыре экстремистские и три террористические организации", - сообщили в пресс-службе.

В ходе предварительного следствия проведена кропотливая работа: многочисленные допросы свидетелей, обыски, изучение компьютерной информации, аналитическая деятельность. К материалам дела приобщены заключения экспертных исследований.

"Установлено, что в собственности Николая Кацелапова находились люксовые автомобили и дорогостоящая недвижимость в столице. На основании собранных доказательств ему заочно предъявлено обвинение по ч.1 и 2 ст. 3612 УК - предоставление иного имущества любым способом для заведомого обеспечения экстремистской деятельности, в том числе совершенное повторно. А также по ч. 2 ст. 2901 УК - финансирование террористической деятельности, совершенное повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 3612 УК", - заявили в пресс-службе.

С санкции прокурора к обвиняемому, находящемуся в розыске, заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"8 сентября Минским городским судом Николаю Кацелапову постановлен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 50 тыс. базовых величин (2,1 млн белорусских рублей) с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отметили в СК.

В апелляционной инстанции Верховного суда Республики Беларусь рассмотрена жалоба на приговор, и 28 октября 2025 года судебная коллегия по уголовным делам определила оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.