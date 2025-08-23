Состязания в ловкости, силе и креативе. Под Минском проходит турслет МВД

Вся белорусская милиция собралась сегодня в ведомственном центре в Горанях. Здесь состоится III Республиканский туристический слет МВД. Мозговой штурм, спортивные состязания, развлекательная программа - все это ждет правоохранителей вместе с их семьями. Символично, что слет посвящен 80-летию Великой Победы.

Сейчас в ведомственном центре в Горанях очень многолюдно. Идет подготовка к III Республиканскому турслету МВД. Все сотрудники милиции с семьями прибывают на территорию. Кто-то уже репетирует номера. В программе запланировано много интересного.

Состязаться команды будут не только в ловкости и силе, но и в креативе. По условиям турслета, они должны будут обустроить красочные палаточные городки, а еще продумать познавательные презентации. Внести свою лепту смогут и взрослые, и дети.