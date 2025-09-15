Сотни машин, сотни неравнодушных - Ко Дню народного единства автопробег объединил 250 белорусов

Наша история хранит трагические страницы. Беларусь помнит героизм предков. И теперь новое поколение выбирает путь единства нации. Так, масштабный автопробег ко Дню народного единства собрал патриотов в городе Береза. Участники осмотрели экспозицию концлагеря и провели митинг памяти о тех, кто в 1930-х годах был несправедливо замучен польскими оккупантами. Эмоции этого дня - в материале Виктории Шарковой.

Сотни машин, сотни километров, сотни неравнодушных... Автоколонна, объединенная идеей, двигалась в едином порыве, чтобы отдать дань памяти тем, кто стал жертвами польской оккупации.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Политика ополячивания, к сожалению, носила деструктивный характер не только по отношению к взрослым людям, по отношению к детям. Мы знаем, что в то время молодежи не было возможности даже получать элементарное образование. Лишь только один ребенок мог учиться и то исключительно на польском языке. Ну а все, кто были против, подвергались зверствам и пыткам. И сегодня наша страна, наши общественно-политические силы едины вокруг укрепления этой памяти. И если хотите, это наш ответ сегодня тем политическим элитам Польши, которые закрывают границы, которые сегодня не дают нашим дружеским, на самом деле народам, быть вместе".

Одно из самых трагичных мест нашей истории - на территории бывшего концлагеря Береза-Картузская.

В 1930-х здесь осуществлялись репрессии польскими оккупантами. Тысячи белорусов, многих из которых обвиняли без всяких оснований, были помещены в тюрьмы и подвергались жестоким пыткам. Этот период стал одним из первых проявлений геноцида на территории Беларуси, последствия которого ощущаются и по сей день.

Ольга Чемоданова, председатель партии "Белая Русь":

"При всех тех сложных условиях наш народ белорусский выстоял и в очередной раз доказал, что кто бы ни пытался нас поставить на колени, мы - несгибаемая нация. Мы встанем и пойдем дальше. А нас пытались и в 20-30-х годах ХХ века, и нас пытались в 2020 году во время мятежа. Народ белорусский говорил и будет говорить: мы выстояли и мы будем жить, сохраняя наш суверенитет и независимость. Потому что слишком дорогой ценой доставался нам каждый период в истории".

Эмоции переполнили каждого, в глазах боль, осознание несправедливости, горечь потерь. За душу взяли и литературные чтения на тему того исторического периода. Мы обязаны помнить эту несправедливость, чтобы не повторить ее.

"Мы прочувствовали то, что мы едины, были, есть и будем. То, что мы помним свою историю, и заморать или перечеркнуть то, что было, хорошее и плохое, мы никому не позволим. Мы, как всегда, едины", - сказал участник автопробега.

"Мы за то, чтобы над нашей страной все время было мирное небо, потому что мы знаем, что такое война, и будем стремиться к тому, чтобы это никогда не повторилось на нашей родине", - отметил патриот.

Масштабный митинг-реквием прошел у памятника жертвам концлагеря. Минутой молчания почтили всех невинно убиенных.

Белорусы здесь не просто вспоминают погибших, но и восстанавливают справедливость. Это момент, когда мы чтим память и объединяемся.

Лампады - в память по каждому узнику. Эти огни символизируют кровавую дорожку, посыпанную битым красным кирпичом. По ней польские оккупанты заставляли ползти на локтях и на коленях невинно замученных белорусов. Ничто не забыто. Никто не забыт.

"Я почувствовал то, что мы действительно едины, несмотря откуда мы, из Минска или из Витебска, из Гродно или из Бреста. И нашу страну я вижу развивающейся, мирной, всегда открытой для сотрудничества, для каких-то конструктивных диалогов", - сказал участник автопробега.