Сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев собирает белорусская колбаса. В TikTok завирусилось видео из супермаркета в нашей стране. Иностранцы поразились изобилию мясной продукции.

А блогер из Грузии подхватил ролик и опубликовал его на своей странице в Facebook. На обеих платформах множество комментариев с теплыми словами в поддержку белорусского Президента и отзывами о качестве белорусских продуктов.