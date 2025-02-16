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Сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев собирает белорусская колбаса в TikTok
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2.22025-02-16T16:38:51.000000Z00
Сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев собирает белорусская колбаса. В TikTok завирусилось видео из супермаркета в нашей стране. Иностранцы поразились изобилию мясной продукции.
А блогер из Грузии подхватил ролик и опубликовал его на своей странице в Facebook. На обеих платформах множество комментариев с теплыми словами в поддержку белорусского Президента и отзывами о качестве белорусских продуктов.