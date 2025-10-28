Сотрудник ГАИ назвал основной фактор, когда уже можно переходить на зимнюю резину

Госавтоинспекция Беларуси рекомендует водителям перейти на зимний стиль вождения и быть осторожными за рулем автомобилей при движении по артериям города и по скоростным трассам.



Температура асфальта низкая, осадки выпадают регулярно, ухудшается видимость, впереди заморозки. Несоблюдение правил может привести к ДТП. Не стоит забывать и о своевременной смене шин на зимние.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Основным таким фактором, когда уже пора переобувать резину, это когда начинают в домах давать отопление, когда среднесуточная температура в жилом фонде и в принципе на уличной дорожной сети в городе опускается до определенных критериев. Естественно, уже летняя резина при плюс 5 даже градусах не обладает теми функциями, которые на нее возложены".