Сотрудник ГАИ назвал основной фактор, когда уже можно переходить на зимнюю резину
Госавтоинспекция Беларуси рекомендует водителям перейти на зимний стиль вождения и быть осторожными за рулем автомобилей при движении по артериям города и по скоростным трассам.
Температура асфальта низкая, осадки выпадают регулярно, ухудшается видимость, впереди заморозки. Несоблюдение правил может привести к ДТП. Не стоит забывать и о своевременной смене шин на зимние.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Основным таким фактором, когда уже пора переобувать резину, это когда начинают в домах давать отопление, когда среднесуточная температура в жилом фонде и в принципе на уличной дорожной сети в городе опускается до определенных критериев. Естественно, уже летняя резина при плюс 5 даже градусах не обладает теми функциями, которые на нее возложены".
Согласно правилам дорожного движения, сменить шины на зимние необходимо не позднее 1 декабря. Однако ГАИ рекомендует выполнить эту процедуру заранее, чтобы осадки в виде снега и гололедица не застали врасплох.