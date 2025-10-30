Социологи назвали значимое достижение 30-летнего становления института президентства в Беларуси

Эдуард Соловьев, завсектором Института мировой экономики и международных отношений РАН: "Мой доклад посвящен проблематике трансформации партийно-политических систем в современных странах Запада. Почему доминируют правые? Потому что такие вопросы стоят в современной политической повестке Запада. В последнее время это и миграционный вопрос, и проблема доверия политическим институтам, и кризис определенный демократического целеполагания".