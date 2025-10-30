3.71 BYN
Социологи назвали значимое достижение 30-летнего становления института президентства в Беларуси
Самым значимым достижением более чем 30-летнего становления института президентства является ощущение безопасности населения. Такое заявление сделали социологи на V Международной научно-практической конференции.
Эдуард Соловьев, завсектором Института мировой экономики и международных отношений РАН: "Мой доклад посвящен проблематике трансформации партийно-политических систем в современных странах Запада. Почему доминируют правые? Потому что такие вопросы стоят в современной политической повестке Запада. В последнее время это и миграционный вопрос, и проблема доверия политическим институтам, и кризис определенный демократического целеполагания".
Участники конференции - ученые и эксперты из Беларуси, России и Казахстана. В центре внимания - актуальные тренды, результаты социологических исследований и общие аспекты безопасности Союзного государства.