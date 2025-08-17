Спартакиада СМИ: Белтелерадиокомпания заняла итоговое второе место

Дружина Белтелерадиокомпании заняла итоговое второе место на Республиканской спартакиаде "Здоровье" среди работников организаций Министерства информации.

На протяжении двух дней сильнейшие представители отрасли в "Стайках" проявляли себя в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, гиревом спорте, перетягивании каната и кроссе. По сумме очков определилась тройка призеров. Отметим, всего 20 дружин сражались за медали соревнований.

Валентин Кузьменко, капитан команды Белтелерадиокомпании:

"Спорт не только объединяет, но и сплачивает. Наша команда очень спортивная, а вместе с группой поддержки - как одно целое".