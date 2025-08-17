3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Спартакиада СМИ: Белтелерадиокомпания заняла итоговое второе место
Автор:Редакция news.by
Дружина Белтелерадиокомпании заняла итоговое второе место на Республиканской спартакиаде "Здоровье" среди работников организаций Министерства информации.
На протяжении двух дней сильнейшие представители отрасли в "Стайках" проявляли себя в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, гиревом спорте, перетягивании каната и кроссе. По сумме очков определилась тройка призеров. Отметим, всего 20 дружин сражались за медали соревнований.
Валентин Кузьменко, капитан команды Белтелерадиокомпании:
"Спорт не только объединяет, но и сплачивает. Наша команда очень спортивная, а вместе с группой поддержки - как одно целое".
Но главное - это участие, отмечают команды, ведь спорт объединяет и делает сильнее.