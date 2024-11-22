Спеть на 15-тысячной "Минск-Арене" - детское "Евровидение-2018" грандиозно прошло в Беларуси

Грандиозных масштабов красоту организовала Белтелерадиокомпания. Детское "Евровидение-2018" грандиозно прошло в Беларуси

Каждый белорус, находясь на "Минск-Арене" или у экрана телевизора, чувствовал себя причастным к грандиозному событию. В тот год мы установили рекорд. Детская версия известного песенного конкурса, как правило, проводилась в небольших залах и собирала в лучшем случае десятка-полтора участников. Спеть на 15-тысячной "Минск-Арене" изъявили желание представители сразу 20 государств.

Ольга Саламаха, координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза:

"Мы очень старались, вы тоже знаете, что мы постарались показать страну, сделать программы разнообразные. Хотя, может быть, ноябрь не самый приветливый месяц, но я уверена, что нашим гостям было тепло. Мы тогда задали тон, потому что детские конкурсы не проводились с таким размахом. Мы же видели, бывали, как это все проходит. И уже теперь, только спустя сколько лет, приближается детский конкурс к тому уровню, который был у нас в 2018 году. Обратили внимание, потому что они говорят, что у нас и взрослое не всегда на таком уровне проходило. Это они сами говорили, признавали".

Победила в Минске певица из Польши. Такая картина уже через несколько лет будет казаться фантастикой. Безвольное руководство Европейского Вещательного Союза окончательно легло под европейских горе-политиков. И даже детский песенный конкурс превратил в его политизированную пародию.

Роксана Венгель, победительнице детского “Евровидения-2018” (Польша):

"Я не могу поверить, что это произошло. Спасибо огромное Польше, спасибо всей Европе. Польша впервые в истории выиграла "Евровидение". Я все еще не верю. Для меня это огромный шок".

В 2018-м впервые в истории конкурса его организацию доверили принимающей стороне, даже дизайн сцены. В целом в подготовке шоу около 90 % задействованных специалистов - белорусы.

Ольга Саламаха, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"Несколько раз сюда приезжали наши европейские коллеги. Они задавали один единственный вопрос: "Ребята, вы уверены? Может, не надо "Минск-Арену"? Вы точно справитесь?" Как, если мы справились в 2010 году, но неужели мы в 2018 году не сможем это сделать? И, конечно, мы сделали гораздо больше, чем даже то, на что мы рассчитывали. Мы объявили конкурс, выбрали логотип-слоган. Это был белорусский дизайнер, нам пришло много заявок, мы утвердили, мы это сделали".

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Впервые самостоятельно был разработан дизайн сцены Галиной Гомановой. Белорусские подрядчики занимались светом, звуком, светодиодным оборудованием. "Это были не иностранцы, это были наши белорусы. Компания, которая занималась звуком, тоже белорусская", - рассказала она.

Ольга Саламаха, координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза: