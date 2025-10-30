Спецкор Придыбайло оценил встречу лидеров Китая и США

"1 час 40 минут общались Трамп и Си Цзиньпин. Оценка Трампа - великолепно, 12 баллов из 10. Но давайте смотреть по фактам, абстрагируясь от риторики очень говорливого президента Соединенных Штатов Америки, у которого сегодня одно настроение, завтра другое. Результата нет, - заявил Придыбайло. - Трамп приехал потребовать у Си Цзиньпина отказа от российских нефти и газа. Этого нет и не будет. Кстати, от Японии Трамп получил точно такой же от ворот поворот. По тарифам Си Цзиньпин не пошел ни на какие уступки, потому что Трамп сказал, что тарифные пошлины остаются столь же высокими - 47 %. Ну и, грубо говоря, сто минут общения вместе с переводчиками, если разделить на два (потому что переводчики повторяли фразы президента США и председателя КНР), то получится по времени Трамп и Си Цзиньпин общались 50 минут. Это говорит о том, что им либо нечего было обсуждать и каждый остался при своем, либо эта встреча была максимально неподготовлена".