Сразу 7 молодых специалистов-педагогов пришли в СШ № 1 г. Жабинки

В Брестской области более 600 молодых педагогов пришли на свои первые рабочие места. Буквально через неделю они встретятся со своими учениками и полноценно погрузятся в профессию. Почему решили пойти снова в школу? Истории призвания и выбора дела жизни - от молодых специалистов СШ № 1 города Жабинки.

Уметь слышать своих учеников и находить к ним подход, быть добрым и строгим одновременно - такие качества педагога перечисляет Ангелина Вечорко. Молодой учитель родом из Столинского района, в 2025 году окончила Пинский педагогический колледж и по целевому направлению пришла в 1-ю школу Жабинки. Город для начала своей карьеры выбрала благодаря родной тете - тоже педагогу.

Ангелина Вечорко, учитель начальных классов СШ № 1 г. Жабинки им. И. Н. Зубачева:

"Когда мы приезжали в гости в Жабинку, тетя красиво рассказывала о школе. Мне очень нравилось, как она готовится к своим урокам. Душа лежит к этому городу, так как это спутник Бреста, самый чистый город. Он сочетает как историческое, так и молодежное. У меня будет 4 "Д" класс".

Снова в родную школу вернулась Анна Щербин. Именно здесь она получила аттестат зрелости и потому мечтала распределиться в это учреждение образования в качестве молодого специалиста. 1 сентября Анна встретит своих первоклашек. К активным рабочим будням сейчас готовится вместе с коллегами. Советы одного из них особенно ценит. Родная сестра, по стопам которой и пошла Анна, - тоже учитель в этой школе.

Анна Щербин, учитель начальных классов СШ № 1 г. Жабинки им. И. Н. Зубачева:

"Родная школа дала мне старт в жизнь. Глядя на своих учителей, очень добрых, отзывчивых и увлеченных своим делом, было невозможно не стать учителем. Также немаловажно то, что здесь работает моя старшая сестра. Она стала моей поддержкой, опорой и примером, каким должен быль молодой перспективный специалист".

Полина Терехина - учитель биологии и химии. В 1-й школе Жабинки она проходила практику и сразу проявила свои профессиональные качества. Когда пришла сюда как молодой специалист, предложили стать еще и педагогом-организатором. Девушка согласилась не раздумывая. Полина уверена, что это поможет еще больше раскрыть ее творческий потенциал, который необходим в том числе и на уроках.

Полина Терехина, учитель химии и биологии СШ № 1 г. Жабинки им. И. Н. Зубачева:

"Работа с детьми довольно сложная, трудная, но не менее интересная. Очень приятно видеть успехи своих учеников. Считаю, что в наше время для молодых специалистов (именно для педагогов) предоставлены все условия: хорошо оснащенные школы, большое количество рабочих мест. Мне всегда хотелось работать в большом коллективе, в большой школе, где много детей".

Молодые специалисты в один голос отмечают, что с первых дней на рабочем месте ощутили колоссальную поддержку и заботу. Поэтому очередной шаг в профессию делают смело. 2025 год знаковый для учреждения - исполняется 100 лет с момента создания СШ № 1 в Жабинке.