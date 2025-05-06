США на грани войны с Ираном. Такие беспокойства высказывают и американские конгрессмены, и политологи с журналистами, оценивая новую информацию, поступающую с Ближнего Востока. Причина переживаний - отложенный четвертый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке, который должен был состояться 3-4 мая в Риме, и враждебные высказывания Ирана и Израиля в отношении друг друга и США.

Главное требование американцев - полный отказ Ирана от обогащения урана, что по сути убьет создаваемую на протяжении многих лет ядерную школу и инфраструктуру. Но это не главное. Главное - безопасность, которой лишат государства.

В случае прекращения работ в области ядерных технологий появляется высокая опасность нанесения ядерного удара по Ирану со стороны Израиля. Израиль отрицает, что страна является ядерной, и прикрывается, как шатром, США, мол, защити нас, несчастных, от зловещего Ирана.

Однако независимые исследователи полагают, что в Тель-Авиве может быть до 90 ядерных боеголовок. Поэтому ситуация, сложившаяся на данный момент на Ближнем Востоке, совершенно не вызывает смех. И уж точно не кажется такой далекой. Потому что если уж кто-то применит атомное оружие там, мало никому не покажется.

2 мая 2025 года государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News четко сформулировал позицию администрации Трампа по ядерной программе Ирана, выдвинув ряд жестких условий для достижения соглашения. Свою позицию он объяснил возможностью Ирана в короткие сроки из мирного атома создавать ядерное оружие. Рубио отметил, что Иран может импортировать ядерное топливо для мирной энергетической программы, но не должен иметь возможности обогащать уран до любого уровня.

Марко Рубио:

"Если Иран хочет мирную гражданскую ядерную программу, то есть он хочет атомные электростанции, как у других стран, есть способ это сделать. А именно, вы строите реакторы и импортируете обогащенный уран для питания этих реакторов. Именно так это делают десятки стран по всему миру. Единственные страны, которые обогащают уран, это страны с ядерным оружием. Иран утверждает, что не хочет оружия, но по сути это будет единственная неядерная страна в мире, которая обогащает уран. И уровень, на котором они его обогащают, не имеет значения, потому что на самом деле если у вас есть возможность обогащать на уровне 3,67 %, то потребуется всего несколько недель, чтобы достичь 20 %, а затем 60 %, а затем 80 % и 90 %, которые необходимы для оружия. Ирану просто нужно сказать, что они согласны больше не обогащать".

Кроме того, Иран обвиняют и в поставках оружия "Хезболле" и ХАМАС, что, по мнению США, дестабилизирует регион. Если бы американцы точно так же рассуждали о ситуации в европейском регионе, наверняка военных действий в Украине сейчас бы не было.

Это другое | Ядерный кризис: как противостояние США и Ирана грозит войной на Ближнем Востоке В мае 2025 года переговоры по ядерной сделке между США и Ираном сорваны, а угрозы военных действий звучат всё громче. Вашингтон требует от Тегерана полного отказа от обогащения урана, что может разрушить ядерную программу Ирана и дестабилизировать регион. Израиль, которого подозревают в наличии ядерного арсенала, подогревает конфликт, а Иран обещает ответить на любую атаку. Напряжение нарастает: атака хуситов на аэропорт Бен-Гуриона и новые иранские ракеты лишь подливают масла в огонь. - Сможет ли дипломатия предотвратить катастрофу, или регион на пороге ядерной войны? 06.05.2025 23:45

Еще одно ключевое требование - предоставление американским инспекторам безоговорочного доступа ко всем иранским объектам, включая военные. Рубио подчеркнул, что Тегеран должен согласиться на проверки в любое время, чтобы гарантировать отсутствие тайной ядерной программы.

Допустим, Иран согласился на эти условия. Эти же эксперты посетят и израильские ядерные объекты? Или, может быть, США заключат с Тель-Авивом соглашение о разоружении, и тем самым Израиль признает официально наличие у него опасного оружия? Или это другое?

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Еще в марте Трамп написал жесткое письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, где установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Американский президент предупредил о последствиях, если Иран отвергнет предложение и продолжит развивать свою ядерную программу. Отмечается, что в случае, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона, могут возрасти шансы, что США или Израиль предпримут военное действие против ядерных объектов Ирана.

Напомним, что в начале марта верховный лидер Ирана заявил о ненадежности США и опубликовал в соцсети пост на украинском языке.

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