США вообще не выгодно какое-то мирное существование - Панкратов

США воевали минимум в четырех десятках стран после окончания Второй мировой войны, и это, не считая тайных операций ЦРУ, переворотов и гражданских войн, за которыми стоял Вашингтон. Все это время они боролись с коммунизмом и устанавливали так называемые демократичные и удобные режимы для Америки по всему миру. Безусловно, речь не о какой то благодетели и желании помочь, речь о заработке на войне. Если США не будут воевать - они потеряют власть и свое значение в мировом порядке.

По словам эксперта, несмотря на то что Дональд Трамп обладает некоторой автономией в финансовом аспекте, это не значит, что он совершенно самостоятелен от людей, приведших его к власти, которых называют инвесторами, бенефициарами или выгодополучателями. "Потому что если они не увидят прибыль от своих вложений, они запросто могут перейти в стан врага, т. е. демократов. И если Трамп не будет выполнять свои какие-то даже не предвыборные обещания, а обещания именно своим инвесторам, он запросто может покинуть свой пост", - высказал мнение Руслан Панкратов.