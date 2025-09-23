3.63 BYN
Стали известны финалисты проекта "Минская смена - 2025"
Автор:Редакция news.by
От городской инфраструктуры до цифровых технологий. Стали известны финалисты проекта "Минская смена - 2025"! Молодые специалисты и студенты представили свои идеи по улучшению качества жизни в белорусской столице. Из 94 заявок Ленинского района отобрали 9 самых перспективных проектов, которые будут реализованы в Минске.
Экологические остановки, пешеходные переходы с освещением, чат-боты с информацией о достопримечательностях. Площадка дает возможность работающей молодежи воплотить свои знания в реальные проекты для улучшения качества жизни.