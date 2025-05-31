Стало известно, где в Минске 1 июня ограничат движение транспорта

В Минске в связи с проведением массового мероприятия 1 июня будет ограничено движение всех транспортных средств на нескольких участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

C 7.50 до 12.10 движение будет ограничено по четной стороне проспекта Победителей на участке от улицы Парковой до улицы Ратомской и по съезду с МКАД.

С 7:50 до 13.10 ограничение будут действовать по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина, по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости. А также по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (включая круговую транспортную развязку площади Победы) и по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.