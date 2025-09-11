Стартовали белорусско-российские учения "Запад-2025"

12 сентября на полигонах Беларуси и России стартовали совместные стратегические учения "Запад-2025", официально сообщили военные ведомства двух стран.

Основная цель маневров - отработка совместных действий войск по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Ключевыми аспектами подготовки станут: совершенствование навыков управления войсками при отражении агрессии, повышение взаимодействия между органами управления, отработка полевой выучки военных, совместные действия по нейтрализации угроз на границах Союзного государства. Учения носят плановый характер и являются завершением серии подготовительных маневров.