Стартовый тираж распродан! В Минске презентовали книгу "Наш Президент"

"Наш Президент"! Именно под таким названием 20 января состоялась презентация документально-биографического очерка, описывающего этапы жизни, а также политического становления Александра Лукашенко. Как признались авторы, была проделана колоссальная работа, в книгу вошло чуть более 10 % тех материалов, которые были переработаны авторским коллективом. Издание уже поступило в продажу.

Книга представляет из себя массово-политическое издание. была проделана огромная работа! Авторы текста Ратьков Александр Михайлович, Эйсмонт Наталья Николаевна, Перцов Владимир Борисович, и Александр Карлюкевич. Они же сегодня и в роли спикеров самой презентации.

Книг о главах государств много, но эта - особенная. Здесь не только документально-биографические очерки, но и множество документов, копий, фотографий из различных СМИ, архивов Администрации Президента, пресс-службы главы государства.

Александр Радьков, соавтор книги "Наш Президент":

"Потенциал этой личности не иссякаем. И это в книге тоже есть. Тут, как мы уходили от пропасти, как формировали экономику, как Президент мучительно переживал, когда оставалось муки на три дня. И как волевыми качествами выводил из этой ситуации, как нам было договариваться с соседями, противостоять вызовам со стороны оппозиции, западному влиянию спецслужб, как надо было выходить с автоматом, потому что цели-то у всех разные. Наша страна привлекательна, перспективна. Для того чтобы сохранить эту идентичность, сохранить наш добробыт, сохранить страну, нужны волевые качества. Надо иногда и с автоматом выйти. Иначе как ты докажешь, что ты за свою страну, за свой народ, и как тогда за тобой этот народ пойдет?"

Согласитесь, нет запаха приятнее, чем запах новенькой книги. Камера, конечно, этого запаха не передает, но он потрясающий. Сразу в глаза бросается интересный стиль подачи - в книге есть конверты, в них - копии эксклюзивных документов. К примеру, рукописные тезисы Александра Лукашенко в выступлении 70-й сессии Генассамблеи ООН. Ни для кого не секрет, что к текстам выступлений глава государства всегда готовится лично.

Что касается глав книги, то они описывают такие процессы, как старт в большую жизнь, дело всей жизни.

Стартовый тираж распродан! Дополнительный тираж оперативно подвезли.

То ли еще будет! Стартовый тираж сегодня распродали.

Но, без паники! Доставку доптиража в магазины Минска оперативно организовали. Хотя и они, скажем как есть, мгновенно сметались.