"Статистика - это зеркало": узнали, как сегодня работает Белстат

В 2025 году Национальному статистическому комитету Беларуси исполняется 105 лет, и к юбилейной дате сотрудники Белстата придумали слоган: "Наши цифры 105 лет рассказывают о Республике Беларусь".

Белстат рассказывает, как менялась Беларусь за последние 10 лет, как страна идет уверенно вперед, и это притом, что происходит значительная турбулентность на внешних рынках, как строятся новые предприятия, больницы, школы и улучшается благосостояние людей.

Кстати, за прошедшие 10 лет промышленность Республики Беларусь увеличилась на 20 %. Речь идет о предприятиях, построенных в десятилетку и уже введенных в действие. Это такие значимые предприятия, как БелАЭС, производство легковых автомобилей, инновационной продукции. И эта вся продукция обеспечивает экономическую безопасность, в том числе и энергетическую, которая более чем в два раза выросла по обеспеченности собственными энергоресурсами.

Одна из родоначальниц направления - демографическая статистика. В Белстате сохранились довоенные динамические ряды, откуда известно о численности населения, которое тогда было. "Велся динамический ряд, мы заполняли большие книги, где за каждый год вручную заносили информацию. Сегодня уже переходим на электронные форматы, на электронный архив документов", - рассказала начальник Главного управления статистического управления Брестской области Ольга Вилавская.

По словам председателя Национального статистического комитета (1998-2014 гг.) Владимира Зиновского, Центральное статистическое управление Беларуси БССР (так раньше назывался Национальный статистический комитет Республики Беларусь) подчинялось двум структурам - Центральному статистическому управлению СССР и правительству БССР. Вся методология статистики и план работ создавались в Москве, и лишь применяя эту методологию, организовывали статпроизводство в Беларуси. Когда СССР развалился, надо было выстраивать статистику независимого государства, поэтому сотрудникам приходилось учить собственные кадры и создавать отрасли статистики.

Со временем статус органов государственной статистики поменялся благодаря указам Президента Республики Беларусь. В 2008 году Министерство статистики и анализа Республики Беларусь стало Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь с прямым подчинением главе государства, также появились и геральдические символы - герб, флаг и нагрудные знаки.

Статистика не соревнуется. Она выдает достоверную информацию. Елена Морозова, начальник Главного управления статистического управления Могилевской области

По ее словам, статистика также является единственным источником достоверной информации, которой пользуются все СМИ и органы власти.

Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева обозначила, что в Белстате в год получают более 2 млн отчетов. К слову, чтобы посчитать индекс потребительских цен, специалисты в месяц регистрируют более 75 тыс. котировок цен (это расчет индекса потребительских цен). Чтобы рассчитать номинальную начисленную среднемесячную заработную плату, собирается 30 тыс. отчетов. Чтобы посчитать ВВП, невозможно сосчитать, сколько предприятиям необходимо заполнить информации и форм отчетности, чтобы посчитать одну цифру, характеризующую развитие страны, а ведь чтобы получить одну цифру, надо спросить каждого.

Основным показателем, который характеризует уровень жизни населения, являются денежные доходы. С 2000 года реальные располагаемые денежные доходы с учетом инфляционных процессов увеличились в 5,3 раза. За этот период доля населения с уровнем располагаемых денежных доходов ниже бюджета прожиточного минимума уменьшилась почти с 42 % в 2000 году до 3,5 % в 2024 году (а это в 12 раз).

Стоит отметить, что статистика, в том числе и статистика цен, идет в ногу со временем. Применение современных технических и программных продуктов позволяют выполнять работу оперативно и качественно. Ярким примером может служить технология веб-скрейпинга, при которой информация о ценах с сайтов интернет-магазинов регистрируется автоматическим способом при помощи специального программного обеспечения.

Алла Биленко, начальник Главного управления Национального статистического комитета Беларуси:

"Территориальные органы государственной статистики есть в областях. Существуют районные отделы статистики. Например, в городе Минске их два, поскольку сам город Минск и Минская область. Взаимодействие идет на всех этапах, начиная методологическим сопровождением сбора непосредственной информации и заканчивая формированием итогов".

Статистика - это зеркало, которое отражает всю систему показателей, развитие народного хозяйства, домашних хозяйств и не только, как оно все есть на самом деле.

"Когда мы отбираем семьи, не знаем, кто находится за дверями. Мы отбираем адреса, а дальше начинается работа специалистов, проводящих обследование. У нас есть штат подготовленных специалистов (их 207 человек), которые являются работниками территориальных органов государственной статистики. Именно они приходят в семьи, с ними общаются. Программа исследования довольно тяжелая и требует у респондентов в достатке времени. Кроме того, иногда мы спрашиваем информацию, которая для них является личной, но для нас она очень важна, чтобы охарактеризовать в целом уровень жизни населения", - пояснила начальник Главного управления Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Коношонок.

Начиная с 1991 года, Республика Беларусь приняла план по переходу на международные стандарты ведения статистики. Сегодня она полностью соответствует международным стандартам расчета показателей. То есть сейчас есть возможность сопоставлять Беларусь с любыми странами, что является абсолютно нормальным процессом. Стоит отметить, что почти каждый день появляются новые требования к статистике как со стороны государства, так и со стороны международных организаций. Соответственно, Белстату все время приходится совершенствоваться.

Инна Коношонок добавила, что с 2020 года статисты стали использовать планшетные компьютеры для проведения опросов, что позволило ускорить, повысить качество сбора и ввода информации, сократить сроки передачи информации на республиканский уровень. Она также рассказала, что сегодня практически все белорусские семьи оснащены современными бытовыми товарами, о которых 20-25 лет назад они, возможно, не могли мечтать. К слову, количество персональных компьютеров увеличилось в 46,5 раз. С двух в 2000 году до 93 в 2004 в расчете на 100 домашних хозяйств республики. А в семьях с детьми количество компьютеров на 100 домашних хозяйств составляет 143.

Самое масштабное мероприятие - проведение переписи. Оно, по словам Инны Медведевой, запоминается надолго, потому что сначала нужно подумать, как ее правильно и корректно провести. "В 2019 году мы полностью перешли на безбумажный подход, а для этого надо было поломать всю систему, но результат оказался очень хорошим", - сказала председатель.

Вектор развития статистики всегда связан с настроениями и потребностями, которые диктует общество и Беларусь. В Белстате скоррелированы сроки разработки госпрограммирования и планирования (то есть сейчас республика разрабатывает государственные программы на следующую пятилетку, и статистический комитет, соответственно, будет развивать свою отрасль).

В 1990 году программа развития ООН разработала интегральный индекс, включая три важных показателя уровня жизни - здоровье и долголетие, доступность образования и достойный уровень жизни. Этот показатель является стандартной мерой сравнения уровня жизни всех стран и регионов. По последним опубликованным данным, Беларусь в рейтинге данного индекса занимает 65 место среди 193 стран мира.

"В Белстате поставили задачу ежегодно пересматривать все международные сайты, где размещены данные о Республике Беларусь. Если видим несоответствие, начинаем работу с той международной организацией, которая их разместила. В 2024 году удалось добиться исправления порядка пяти или шести показателей. Честно говоря, это была победа, потому что о Республике Беларусь некоторым хотелось рассказать совсем не так, как оно на самом деле все выглядит. Например, это показатели здравоохранения, недоедания, жизни в трущобах. Были эксперты, которые ни разу не были в Республике Беларусь, но считают, что здесь все достаточно сложно, не зная реальной ситуации", - поделилась информацией Инна Медведева.

Национальный статистический комитет Беларуси - это семья со своими традициями, дружный и высокопрофессиональный коллектив, который нацелен на результат и готов решить абсолютно любую задачу, поставленную перед ним.