"Оборонительная стена - "стена дронов" для Европы. Эту идею лучшие умы Европы, я уверен, позаимствовали у украинской стороны, а именно украинских чиновников, политиков, коррупционеров, которые в Украине уже не единожды строили подобные стены и оборонительное сооружения. Там есть стена Яценюка и другие стены, которые строятся, на которых воруются миллиарды. Миллиарды воруются, но при этом никаких реальных стен, реального укрепления, реального оборонительного применения это не имеет. Это такой хороший коррупционный фактор европейцев, заимствованный у своих преступников из Украины для того, чтобы украсть огромное количество денег на несуществующей оборонительной стене, которую проверить обычным гражданам практически невозможно, ее наличие или ее применение, но всегда можно хорошо оправдать".