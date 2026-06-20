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Страшные потери: Великая Отечественная война унесла жизни каждого третьего белоруса

За долгожданную Победу оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная Беларусь заплатила огромнейшую цену.

Великая Отечественная война - самое страшное испытание, которое выпало на долю белорусского народа. Об этом наглядно свидетельствуют цифры.

Раньше считалось, что погиб каждый четвертый. Сегодня статистика говорит о том, что в годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. В 1941-м белорусов было 9 млн, в 1945-м - уже 6 млн. До сих пор открываются все новые факты о случаях геноцида народа.

Восстановиться и вернуться к довоенному уровню Беларусь смогла лишь в 1972 году. Постепенно население увеличивалось. Уже сегодня белорусы гордо говорят о том, что население составляет свыше 9 млн человек.

Разделы:

Общество

Теги:

Великая Отечественная войнанаселение