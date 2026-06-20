Страшные потери: Великая Отечественная война унесла жизни каждого третьего белоруса

Раньше считалось, что погиб каждый четвертый. Сегодня статистика говорит о том, что в годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. В 1941-м белорусов было 9 млн, в 1945-м - уже 6 млн. До сих пор открываются все новые факты о случаях геноцида народа.