Строительство Польшей приграничных укреплений ставит под угрозу экосистему Беловежской пущи

Действия Польши по милитаризации границы угрожают Беловежской пуще - древнему лесу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Под угрозой оказалось уникальное биоразнообразие этого заповедника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на France 24.

Беловежская пуща - дом для тысяч видов растений и животных, включая самую большую в мире популяцию зубров, а также редких птиц и млекопитающих. До недавнего времени изолированное расположение леса способствовало его сохранению.

Все изменилось в 2022 году - польские власти построили стальной забор длиной 186 км на границе с Беларусью. А в 2024 году Варшава запустила проект "Восточный щит". Протяженность укрепления охватывает 700-километровый участок границы Польши с Беларусью и Калининградской областью России. Проект будет реализован к 2028 году, его стоимость 2,4 млрд евро.

Исследователи опасаются, что наращивание польского военного присутствия на границе с Беларусью наносит вред уникальным экосистемам и дикой природе леса. Катажина Новак, исследователь и автор недавнего доклада об экологических последствиях строительства заграждений на государственной границе, заявила, что этот план "сейчас реализуется в виде прокладки пограничной дороги (между Польшей и Беларусью)".

Беловежская пуща протянулась вдоль польско-белорусской границы примерно на 53 км. "Из них около 10 км - национальный парк, которому удалось договориться о том, чтобы дорога вдоль парка не была асфальтированной. Но, повторюсь, это всего 10 км, а остальные около 40 км асфальтируются прямо сейчас", - сказала Новак.

По словам исследователя, дорога "еще больше затруднит воссоединение двух сторон леса в будущем", добавив, что трансграничный характер леса находится под угрозой из-за появления дополнительной пограничной инфраструктуры.

"У нас на границе множество заграждений: лесная сетка, дорога, которую сейчас асфальтируют, а также бетонное заграждение из колючей проволоки на польской стороне", - добавила она.

Милитаризация границы под предлогом национальной безопасности влияет на перемещение животных. На видео, предоставленных Пограничной службой Польши и упомянутых в докладе Новак, видно, как стадо кабанов беспрепятственно пересекло польско-белорусскую границу в 2014 году, а в 2022 году косуля и волк были остановлены стеной.

Помимо блокировки передвижения животных, строительство дороги, скорее всего, будет иметь и другие непредвиденные последствия для дикой природы. "Другие животные, например лисы или лесные куницы, научились преодолевать эти препятствия, но теперь им придется иметь дело с, вероятно, более быстрым движением транспорта по этой дороге, что может привести к гибели животных", - отметила Новак.

Более мелкие животные, например земноводные, лягушки или змеи, используют дороги, чтобы согреться, поскольку весной и летом дорожное покрытие нагревается, и поэтому можно ожидать, что эти животные попадут под колеса и погибнут, считает исследователь.

Прокладка дороги на территории трансграничного объекта всемирного наследия, очевидно, вредна с экологической точки зрения. Однако даже с точки зрения безопасности искусственные пограничные укрепления вызывают опасения. Некоторые эксперты по лесным экосистемам призывают польское правительство использовать природные ресурсы региона в качестве средства обороны.

Например, биологи из Польской академии наук (PAN), которые призвали власти инвестировать в восстановление естественных водно-болотных угодий или лесовосстановление в качестве барьера для безопасности.