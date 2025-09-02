3.69 BYN
Султанова о Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме: Результаты грандиозные
На полях III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума представители Белорусского союза женщин и Комитета семьи и женщин Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет в том числе и о сохранении семейных ценностей.
В чем привлекательность и важность форума, рассказала заместитель хокима г. Ташкента - начальник управления по вопросам семьи и женщин Шахноза Султанова.
Минск и Ташкент - города-побратимы, напомнила она. По словам Шахнозы Султановой, стороны рассказали о совместной работе, проделанной за год. Белоруски поделились наработками по направлению "Семья и женщина". "И с удовольствием мы сегодня подписали нашу дорожную карту и протоколы. И будем работать", - констатировала чиновница.
"Узбекская женщина в первую очередь мама. Но она может заниматься бизнесом, руководить, то есть она такая же, как и белорусская женщина. А сегодня участвует очень много женщин-предпринимателей, которые приехали со своими предложениями", - отметила Шахноза Султанова.
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум проводится уже в третий раз, и поэтому накоплен определенный опыт, есть наработки, поскольку участницы знают друг друга не первый год. "Поэтому, я думаю, этот форум будет очень полезным. Он будет плодотворным. Сегодня по итогам каждая женщина давала свой краткий отчет. И, знаете, результаты очень красивые, грандиозные на уровне города Ташкента, на уровне Узбекистана", - подытожила Шахноза Султанова.