Султанова о Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме: Результаты грандиозные

На полях III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума представители Белорусского союза женщин и Комитета семьи и женщин Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет в том числе и о сохранении семейных ценностей.

В чем привлекательность и важность форума, рассказала заместитель хокима г. Ташкента - начальник управления по вопросам семьи и женщин Шахноза Султанова.

Минск и Ташкент - города-побратимы, напомнила она. По словам Шахнозы Султановой, стороны рассказали о совместной работе, проделанной за год. Белоруски поделились наработками по направлению "Семья и женщина". "И с удовольствием мы сегодня подписали нашу дорожную карту и протоколы. И будем работать", - констатировала чиновница.

"Узбекская женщина в первую очередь мама. Но она может заниматься бизнесом, руководить, то есть она такая же, как и белорусская женщина. А сегодня участвует очень много женщин-предпринимателей, которые приехали со своими предложениями", - отметила Шахноза Султанова.