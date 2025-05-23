Сумма подписанных контрактов на выставке MILEX-2025 составила уже более 250 млн долларов

Лучшие достижения военной науки представлены на выставке MILEX-2025 в Минске. Площадка привлекает внимание оружейников многих стран мира. В 2025 году это 150 компаний из Беларуси и 5 государств, а также официальные делегации из почти 30 стран. Деловая программа предполагает обсуждение всего спектра актуальных проблем перед оружейной отраслью и научным сообществом.

23 мая проходит не менее насыщенная программа, чем в предыдущие дни. Продолжаются двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. Третий день MILEX-2025 для главы Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса начался со встречи с представителем вооруженных сил Анголы. Стороны обсудили текущие и перспективные проекты для двух стран, а также определили точки роста для укрепления Беларуси на ангольском рынке вооружений.

Дмитрий Пантус news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83dcb705-9091-46bd-828c-e55e6189d100/conversions/af506ebe-0ebd-4538-8d93-d5ba3c854c8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83dcb705-9091-46bd-828c-e55e6189d100/conversions/af506ebe-0ebd-4538-8d93-d5ba3c854c8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83dcb705-9091-46bd-828c-e55e6189d100/conversions/af506ebe-0ebd-4538-8d93-d5ba3c854c8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83dcb705-9091-46bd-828c-e55e6189d100/conversions/af506ebe-0ebd-4538-8d93-d5ba3c854c8c-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Пантус

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Я хочу отметить, что на выставке присутствует очень много представителей стран Африки. Вчера и сегодня мы встречались с официальными делегациями Центральной и Южной Африки. Это очень плодотворные переговоры. Мы продолжаем активно работать и позиционировать свою продукцию в этом регионе. Сама номенклатура подписанных контрактов показывает, что интерес есть ко всем направлениям деятельности нашего ВПК - это средства противовоздушной обороны, средства поражения, связь, автоматизация системы управления. Сумма подписанных контрактов на сегодняшний день составила уже более 250 млн долларов. Я думаю, мы побьем рекорд прошлого MILEX".

"Просто великолепная выставка. В прошлом я училась в институте иностранных языков, была военным переводчиком, поэтому мне интересно. Больше всего нас поразил первый белорусский дрон "Джульетта", - делится впечатлениями одна из гостей выставки.

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Евгений Пчельников, представитель НПО "Киловатт":

"Подходят совершенно разные категории людей - от самых маленьких до высокопоставленных чинов. Причем подходят люди из разных стран - из Нигерии, Пакистана, Ирана. Все интересуются. У нас представлены наши активные станции, рюкзаки, их в основном используют отряды штурмовых подразделений. Они защищают солдат от угрозы дронов".

23 мая также состоялось заседание Координационного совета полномочных органов ОДКБ - это важный шаг в развитии коллективной безопасности и оборонного сотрудничества.

Напомним, участие в выставке принимает 150 организаций от Беларуси, России, Китая. Ирана, Индии и Пакистана. Более 750 новинок военных и разработок от кибербезопасности до ракетных комплексов только от Беларуси.