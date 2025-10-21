Супруги Гудковские уже двадцать лет дарят семейное тепло детишкам, лишенным заботы родных родителей

Мужественный учитель и надежная опора семьи. 21 октября в Беларуси поздравляют мужчин, которые воспитывают детей. День отца - кульминация Недели родительской любви, молодой праздник, который отмечают в нашей стране только четвертый год. Он подчеркивает наиважнейшую роль отца в жизни каждого ребенка, в укреплении счастливой семьи.

Для некоторых мужчин воспитание детей с отеческим вниманием и заботой - настоящее призвание. Как и для семьи Гудковских из Старых Дорог, которые в течение 20 лет достойно несут выбранную миссию родителей-воспитателей.