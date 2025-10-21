3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Супруги Гудковские уже двадцать лет дарят семейное тепло детишкам, лишенным заботы родных родителей
Мужественный учитель и надежная опора семьи. 21 октября в Беларуси поздравляют мужчин, которые воспитывают детей. День отца - кульминация Недели родительской любви, молодой праздник, который отмечают в нашей стране только четвертый год. Он подчеркивает наиважнейшую роль отца в жизни каждого ребенка, в укреплении счастливой семьи.
Для некоторых мужчин воспитание детей с отеческим вниманием и заботой - настоящее призвание. Как и для семьи Гудковских из Старых Дорог, которые в течение 20 лет достойно несут выбранную миссию родителей-воспитателей.
Сердечному причалу, где окружают заботой и дарят отеческую опеку детям, уже 20 лет. Хозяева уютного дома по улице Мира в Старых Дорогах по призванию родители-воспитатели. Сейчас в семье Сергея и Натальи Гудковских 9 детей, которые с нежностью называют их бабушка и дедушка (подробности в видео).